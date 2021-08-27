شاهد ماذا دار بين هيفاء وهبي و حمو بيكا حينما رأته بين الجمهور!

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق ردّة فعل الفنانة هيفاء وهبي، حينما شاهدت مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، بين الجمهور خلال حفلها الأخير في العلمين الجديدة بمصر .

وتُشاهد هيفاء وهبي في الفيديو وهي توجه التحية لحمو بيكا، قائلة: “محدش يزعل حمو بيكا حبيبي أنا بشوف معظم فيديوهات انتم اللي بتستفزوه”.

وقبيل مصافحتها له سألته قائلة: “انت اتطعمت” ليرد بيكا عليها قائلا: “أيوه يا نجمة”.

#عرب_وود | هيفاء وهبي ترحب بـ حمو بيكا في حفلها أمس بالعلمين الجديدة. pic.twitter.com/6fl9UX0DJC — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 27, 2021

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أشعلت الأجواء في حفل فني أحيته في مدينة العلمين الجديدة بمصر.

وظهرت هيفاء بإطلالةٍ جريئة ارتدت خلالها شورت وتي شيرت يكشف مفاتنها.

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وقدّمت هيفاء وهبي مجموعةً من أغانيها وتراقصت على أنغامها مع الجمهور، فيما شهد الحفل حضور بعض المشاهير مثل حمو بيكا، بوسى شلبي، اكرم حسني ومحمد ثروت.

وفي البداية لبّت الراقصة جوهرة طلب الجمهور بالصعود لخشبة المسرح وتقدم لهم وصلة علي أغنية “اخواتي”.

هيفاء وهبي بفستان جريء

وتصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حديث مواقع التواصل الإجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها، وظهرت بفستان أبيض بنقشة الورود، وفتحة طويلة لدى الساق، وأكمام قصيرة فضفاضة، وفتحة صدر جريئة.

أما الأمر الذي لفت أنظار الجمهور، هو أن هيفاء تبدو وكأنها أصغر من عمرها بعشرات السنوات، فجاء في التعليقات: (ما حدا غيري عمرو ٥٠ سنة).وكتب آخر: (انتِ تصغرين واني اكبر )، (وهي صغرت إمتى؟).

ووجهت لها متابعة سؤالاً قائلة: (بتكبريش إنتي؟). بينما نوه آخرون لخضوع هيفاء لجلسة تان لتكتسب بشرة برونزية، وأشادوا به فكتب متابع: (حلو التان عليكي). ووافقه آخر الرأي قائلاً: (لونك أسمر بيجنن).

هذا وقد أثارت هيفاء الجدل من جديد بصورة، نشرتها قبل أيام وهي تسبح في إحدى البرك، مستمعةً بأجواء الشمس . وأظهرت الصورة الجزء العلوي من جسد هيفاء وهبي، بينما كانت تعتمر قبعة كبيرة على رأسها، وبينّت الوشم على كتفها الأيمن.

وسبق هذه الصورة، أن لفتت الفنانة اللبنانية أنظار جمهورها، بعدما شاركتهم صوراً جديدة لها وهي تحت ضوء القمر.

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