هيفاء وهبي ترقص وتغني بـ”شورت” وإطلالة جريئة بحفل العلمين الجديدة (شاهد) شارك: بإطلالةٍ جريئة ارتدت خلالها شورت وتي شيرت يكشف مفاتنها، أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأجواء في حفل فني أحيته في مدينة العلمين الجديدة بمصر. وقدّمت هيفاء وهبي مجموعةً من أغانيها وتراقصت على أنغامها مع الجمهور، فيما شهد الحفل حضور بعض المشاهير مثل حمو بيكا، بوسى شلبي، اكرم حسني ومحمد ثروت وفي البداية لبّت الراقصة جوهرة طلب الجمهور بالصعود لخشبة المسرح وتقدم لهم وصلة علي أغنية “اخواتي”. هيفاء وهبي بفستان جريء وأجواء صيفية وتصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حديث مواقع التواصل الإجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها، وظهرت بفستان أبيض بنقشة الورود، وفتحة طويلة لدى الساق، وأكمام قصيرة فضفاضة، وفتحة صدر جريئة. أما الأمر الذي لفت أنظار الجمهور، هو أن هيفاء تبدو وكأنها أصغر من عمرها بعشرات السنوات، فجاء في التعليقات: (ما حدا غيري عمرو ٥٠ سنة).وكتب آخر: (انتِ تصغرين واني اكبر )، (وهي صغرت إمتى؟). ووجهت لها متابعة سؤالاً قائلة: (بتكبريش إنتي؟). بينما نوه آخرون لخضوع هيفاء لجلسة تان لتكتسب بشرة برونزية، وأشادوا به فكتب متابع: (حلو التان عليكي). ووافقه آخر الرأي قائلاً: (لونك أسمر بيجنن). اقرأ ايضاً: ابنة هيفاء وهبي تصدم الجمهور وتجري عملية جراحية لتصبح نسخة طبق الأصل عن والدتها (شاهد) هذا وقد أثارت هيفاء الجدل من جديد بصورة، نشرتها قبل أيام وهي تسبح في إحدى البرك، مستمعةً بأجواء الشمس . وأظهرت الصورة الجزء العلوي من جسد هيفاء وهبي، بينما كانت تعتمر قبعة كبيرة على رأسها، وبينّت الوشم على كتفها الأيمن. وسبق هذه الصورة، أن لفتت الفنانة اللبنانية أنظار جمهورها، بعدما شاركتهم صوراً جديدة لها وهي تحت ضوء القمر. اعتزال هيفاء وهبي! وقبل أسابيع، تصدر خبر اعتزال هيفاء حديث السوشيال ميديا وسط جدل واسع بين الناشطين. وتحت هاشتاغ #اعتزال_هيفاء_وهبي، وقعت حالة من البلبلة إثر تداول الخبر ما بين من غرد وكأنه حقيقة، وآخرون طالبوا الفنانة بالخروج عن صمتها والرد بنفسها سواء بالتأكيد أو النفي. ولم يتبين مصدر الخبر، لكنه انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في التعليقات: (احسن خبر وعقبال الفنانات الباقيات مافي الغنى والتعري خير ذنوب على الفاضي كل واحد وراه حساب وعقاب). ولم تعلق الفنانة اللبنانية على الهاشتاغ ما يؤكد أن الأمر لا يعدُ كونه شائعة. تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

قد يعجبك ايضا