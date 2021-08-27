عارضة أزياء برازيلية تعرض مبلغ خيالي لالتقاط صور عارية مع منديل ميسي (صور)

قدمت عارضة أزياء برازيلية ونجمة بلاي بوي تدعى “لوانا ساندين” 27 عامًا، مبلغ خيالي لالتقاط عدد من الصور العارية مع منديل ميسي الذي استخدمه في مؤتمر وداع نادي برشلونة الإسباني.

عارضة أزياء ومنديل ميسي

ولم يتمالك قائد فريق برشلونة الإسباني السابق ” ليونيل ميسي” 34 عامًا نفسه، في مؤتمره الصحفي داخل ملعب “الكامب نو”، متأثرًا بخبر وداع الفريق الكتالوني الإسباني، قبل أن تعطيه زوجة الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو منيديلاً ورقيًا من أجل مسح دموعه.

وقالت نجمة بلاي بوي الإسبانية ساندين في تصرح لها مع صحيفة” ديلي ستار” البريطانية، “لقد تقدمت بعرض مبلغ بقيمة 600 ألف دولار للحصول على منديل ميسي الذي تم عرضه في المزاد العلني مقابل مليون دولار من أجل القيام بجلسة تصوير بصور عارية”.

لوانا ساندين برازيلية الجنسية بتشجع برشلونة عمرها 27 سنة

عرضت 500 ألف يورو يعني حوالي 600 ألف دولار مقابل منديل ميسي الي استعمله يوم المؤتمر الصحفي

لوانا وعدت إذا بتشتري المنديل رح تاخد معو صورة وهي عارية ✌ pic.twitter.com/ysGmJzWTxx — SiR GeRmAn (@Hafezyassin7) August 24, 2021

وأردفت، ” توقف الإعلان عن البث دون إعطاء مزيد من المعلومات حول المشتري، لذلك لا نعرف ما إذا كان أي شخص قد اشتراه أو حتى إذا كان صاحب الإعلان قد تخلى عن الفكرة”.

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وأضافت نجمة بلاي بوي، ” لقد دعمت دائمًا نادي برشلونة كوني أعيش في إسبانيا، لذا فإن تأثيرهم هنا أقوى، وأعتقد أيضًا أن اللاعبين أكثر جاذبية من الفرق الأخرى”.

منديل ميسي والمزاد العلني

وأفادت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق، بأن شخص مجهول قد عرض منديل ميسي، الذي يدعي صاحب الإعلان أنه المنديل الذي مسح به ليونيل ميسي دموعه وأنفه ووجهه في المؤتمر الوداعي عقب رحيله عن فريق برشلونة الإسباني، وعرضه للبيع بمبلغ مليون دولار أمريكي.

عارضة الأزياء البرازيلية المثيرة للجدل #لونا_ساندين🗣

اذا حصلت على منديل #ميسي الذي بكى به في مؤتمره الوداعي لـ #برشلونة سألتقط سيلفي عاري مع المنديل على صفحتي في انستغرام

🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ pic.twitter.com/TkmDpkspKc — ون تو | One Two (@OneTwoPlat) August 23, 2021

عرض منديل ميسي على منصة “Mercado Libre” الإسبانية المتخصصة في التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت للبيع في المزاد العلني في منتصف شهر أغسطس من الشهر الجاري.

ميسي والتعاقد مع باريس سان جيرمان

وأعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة موسمين كاملين مع خيار إضافي لتجديد لموسم أخر، جاء ذلك بعد إعلان ناديه السابق برشلونة عن عدم قدرة الفريق الكتالوني من تجديد عقده بسبب عراقيل مالية وهيكلية.

ولم يصفح النادي الباريسي عن قيمة صفقته المالية مع البرغوث الأرجنتيني ميسي، إلا أن تقارير صحفية فرنسية قد كشفت على أن الصفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو سنويًا.

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