“دكتوراه” محمد رمضان تثير الجدل في لبنان.. رد رسمي لبناني محرج للفنان المصري شارك: في موقف محرج وفضيحة للفنان المصري محمد رمضان، رد كل من وزير الثقافة ونقيب محترفي الموسيقى والغناء اللبنانيين، على إعلان الفنان المصري الشاب محمد رمضان، الخميس، حصوله على الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب من لبنان، مكذبين إياه. وفي وقت سابق من الخميس، قال رمضان إن وزير الثقافة ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانين منحوه “الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي”، فيما منحه المركز الثقافي الألماني في لبنان لقب “سفير الشباب العربي”. لكن الشهادات التي نشرها رمضان، مصحوبة بمنشوره، تظهر العكس، فيتضح أن المركز الثقافي الألماني هو الذي منح الممثل المصري، في الخامس من أغسطس الجاري، الدكتوراه الفخرية “التي تمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المتسوى، لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية”، بحسب نص الشهادة. أما شهادة لقب سفير الشباب العربي التي حصل عليها، الأربعاء، بحسب التاريخ الموجود أسفلها، فقد جاءت موقعة بأسماء كل من وزير الثقافة عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة عبد الرحمن الشامي، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد. من جانبه وفي تكذيب لـ”نمبر وان” أوضح وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى، لموقع “الحرة”، أن النسخة الجديدة من مهرجان أفضل هي التي منحت هذا اللقب لرمضان، مؤكدا أنه لم يحضر هذا التكريم. وأضاف “هذا المهرجان كان برعاية وزرارة الثقافة وبحضور ممثل عني، ليس أكثر”. وكان رمضان نشر مجموعة من الصورة الشخصية خلال حصوله على هذا التكريم. ورغم توقيعه أسفل الشهادة، نفى نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد بو سعيد، في حديث لموقع “الحرة”، منح أي لقب أو شهادة دكتوراه فخرية لرمضان. اقرأ أيضاً: هذا ما فعله محمد رمضان في عزاء والدة زوجته وأثار الجدل (فيديو) وقال بو سعيد: “أنا حضرت مهرجان أفضل شخصيا، ولكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات”. كما نفى أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، نقولا نخلة، في حديث لموقع “الحرة”، منح النقابة لقب “سفير الشباب العربي” لرمضان، قائلا: “هذا الخبر عار عن الصحة”. وشدد نخلة على أن النقابة “لا تمنح دكتوراه فخرية، وإنما بطاقة فخرية أو عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة”. محمد رمضان يثير الجدل في عزاء والدة زوجته ويشار إلى أنه يوم، الأحد، لم يمنع الظرف الحزين والوضع غير المناسب الفنان المصري محمد رمضان، من التقاط صور السيلفي مع جمهوره في عزاء والدة زوجته. وبحسب فيديو متداول من عزاء والدة زوجة محمد رمضان والذي كان في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، فقد ظهر “نمبر وان” كما يلقب نفسه وهو يرحب بالتقاط معجبيه ومحبيه صور “سيلفي” معه. وأثار هذا المشهد جدلا بين النشطاء حيث أنه في الطبيعي فإن العديد من الفنانين يعبرون عن غضبهم وانفعالهم من رغبة معجبيهم التقاط صور معهم في العزاءات، وذلك لعدم ملائمة الموقف مع مطلبهم، على خلاف ما فعله محمد رمضان. هذا وحرص عدد كبير من الأصدقاء والمقربين من رمضان والفنانين على حضور العزاء وتقديم الواجب. وشهد العزاء مفاجآت عدة، وحضور شخصيات عامة من رجال الدولة وأصدقاء رمضان. شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب #سفير_الشباب_العربي تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

قد يعجبك ايضا