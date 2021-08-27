تعرف على موعد ومعلق مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يلتقي حامل اللقب السابق فريق إنتر ميلان أمام نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي على أرض ملعب ” مارك بينتجودي”.

موعد مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا

وستقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وعند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق إنتر ميلان ومنافسه هيلاس فيرونا عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لامتلاك حقوق البث مباريات منافسات الدوري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الموسم.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين المنافسين عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي الناطقة بالعربية عبر قناة موقع اليوتيوب المعلق الرياضي ميشيل سعد.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

ومن المتوقع أن سيدخل المدرب سيموني إنزاغي بتشكيلة أساسية في مواجهة فريق هيلاس فيرونا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى اليكس كورداز.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دينزل دومفريس، فيديريكو ديماركو، أليساندرو باستوني، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، أرتورو فيدال، ستيفانو سينسي.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، مارتين كوستا.

تشكيلة فريق هيلاس فيرونا

وسيلعب المدرب أندريا ماندورليني في تشكيلة أساسية أمام فريق إنتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى لورينزو مونتيو.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماركو دافيدي، كوراي غونتر، فيديريكو سيتشيريني، جيانلوكا فرابوتا، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: ماتيا زاكايني، أنتونين باراك، ميغيل فيلوسو.

وسيكون في تشكيلة هجوم الفريق كلاً من: كيفين لاسانيا، جيوفاني سيميوني، نيكولا كالينيتش.

ترتيب المنافسين في الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط، بينما جاء منافسه هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر بدون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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