انفصال سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي.. ما علاقة المكر والخديعة؟

أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أحمد العنزي، انفصاله عن زوجته الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، بعد عدة سنوات من الزواج.

أحمد العنزي: لحظة الطلاق تحرر وألم

وعبر خاصية (الستوري)، على حسابه في تطبيق (انستجرام)، كتب العنزي: (لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت).

وتابع زوج سارة الكندري: (لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن).

سارة الكندري: حسبي الله

وختم العنزي حديثه بإعلان انفصاله عن زوجته سارة الكندري قائلاً: (لذلك أعلن انفصالي عن سارة).

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من جهتها اكتفت سارة الكندري بنشر (ستوري) أيضاً عبر حسابها على (انستجرام)، كتبت فيه فقط: (حسبي الله ونعم الوكيل).

وقبل نحو شهرين فقط، أثارت سارة الكندري، جدلاً واسعاً بين متابعيها بعدما قامت بإهداء زوجها أحمد العنزي، سيارة رباعي باهظة الثمن، احتفالاً بعيد ميلاده.

ونشر أحمد العنزي حينها عبر حسابه على (انستجرام)، لحظة تقديم سارة الكندري لعدة هدايا باهظة له، ومن ضمنها السيارة.

وكان أحمد العنزي يغمض عينيه في حين تمسك سارة الكندري يده وترشده إلى الطريق، ليتفاجأ بسيارة جيب دفع رباعي باهظة الثمن.

وتفاجأ زوج سارة الكندري بالسيارة وسألها مصدوماً: (هذه لي؟)، لترد ساخرة: (هذا إيجار لمدة يوم واحد فقط، أكيد لك).

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وعلق العنزي على الفيديو الذي استعرض خلاله هدايا زوجته، وكتب: (كانت تدرس اون لاين وتخلص وتجابل بنتها وتخلص وتطبخ فطور لنا كم هي عظيمه هذه الام الي تعبت من الضغط لكن كانت صامده شمعة البيت و نور البيت ولي ضحكت البيت كله يضحك ولي تعبت البيت كله يتعب شكرا لج على كل شي يا زوجتي وام عيالي ).

قضية سارة الكندري وأحمداني

وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بإلغاء الحكم الصادر بحق سارة الكندري وزوجها. أحمد العنزي، والذي يقضي بحبسهما سنتين.

واكتفت المحكمة بتغريمهما مبلغاً وقدره عشرة ألاف دينار كويتي، وأمرها بمحو مقطع فيديو فاضح عبر (سناب شات). وذلك لقيامهما بأعمال غير لائقة وأخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت محكمة الجنایات الكویتیة قضت بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوبة. وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة. ضد الفاشنيستا الكويتية وزوجها.

انهيار سارة الكندري

هذا وانهارت سارة الكندري من البكاء بفيديو، عبر تطبیق (سناب شات). بسبب الظلم الذي تعرضت له أثناء حبسھا على ذمة قضیة خدش الحیاء، وفق قولھا.

مشیرة إلى أنھا لم ترتكب أي ذنب تستحق على أساسه أن یتم حبسھا مع المجرمین.

وظهرت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، في مقطع فيديو وقتها بعدما قضت محكمة كويتية بحبسها عامين. مع كفالة 3300 دولار لوقف تنفيذ العقوبة. في اتهامها وزوجها بمخالفة الآداب العامة.

وقالت الفاشنيستا الكويتية خلال الفيديو الذي نشرته: (لوين بتوصلون معي، حقكم وأخذتوه، وانظلمت، أنا شنو ذنبي إني أقعد. جنب واحدة ذابحة أو قاتلة رفيقتها أو أقعد مع ناس بتتعاطي).

(ما هأعتزل لو على كسر رقبتي)

وأضافت سارة الكندري بحديثها بكلمات تكسوها مشاعر الحزن: (شنو ذنبي، خمدت في نفسي، مشاهير وايد غير كويتين لابسين لحد. هناك من تلبس فوق الركبة وما حد حاسبها، أنا بنت الديرة يؤخذ حقي وحق بنتي).

وزادت الفاشنيستا الكويتية أنها لن تصل إلى (مرحلة أن أذبح نفسي أو أنتحر أو أعتزل السوشيال ميديا، والله ما هأعتزل. ولو على كسر رقبتي. سأخاطب أمير البلاد الشيخ نواف، وولي العهد الشيخ مشعل، أنا ما راح أسكت، من بعد اليوم ما فيني أسكت، أنا لا غسلت أموال ولا لي بالمخدرات ولا قتلت وما سويت شيء).

وتابعت: (لوين، قطعتوا رزقي، حقي انوكل.. شوهتوا اسمي، وشوهتوا سمعتي، طول عمري في حالي ولا عمري أذيت أحد.. يدشون علي يا تعتزلين (السوشيال ميديا) يا نسجنك، لا مو على كيفك، احترامنا والقانون بس القانون يطبق على الكل).

مشيرة إلى أن ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة من جراء ما تواجهه والدتها.

وأبدت الكندري دهشتها من مبلغ الغرامة المطلوب منها لوقف تنفيذ العقوبة، قائلة: (قضيتي قضية تافهة)، فيما أضافت: (قضاء الكويت على راسي).

وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت تهمة نشر فيديو غير لائق للفاشنيتسا الكويتية سارة الكندرية، وذلك عقب قيام زوجها أحمد العنزي. بتصويرها داخل الحمام وتحميل الفيديو عبر حسابه.

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