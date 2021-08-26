موعد ومعلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع ختام الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي حامل اللقب لهذا الموسم فريق الزمالك أمام منافسه البنك الأهلي مساء يوم الجمعة في ختام منافسات الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد الشرطة”.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وستقام المباراة بين فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق البث لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام نظيره البنك الأهلي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة البنك الأهلي

وسيلعب المدير الفني لفريق البنك الأهلي أمير مجاهد أمام حامل اللقب الزمالك، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود الزنفلي.

♦️رسميا هبوط أسوان والإنتاج الحربي للقسم الثاني فريق واحد أصبح مهدد بالهبوط برأيك من هذه الأنديه سيهبط إلى الدرجه التانيه🤔

الإسماعيلي 34 نقطة

وادي دجله 28 نقطة

البنك الأهلي 33 نقطة#ZamalekOn pic.twitter.com/eefMyALNZY — ZamalekOn1 (@Zamalek_On1) August 21, 2021

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد كوفي، محمد دبش، عاصم صلاح، وفي خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: معروف يوسف، محمد بسيوني، محمد فخري، محمود السيد، وفي هجوم الفريق سيلعب ثلاثي التشكيلة، شادي رضوان، كريم بامبو، محمود قاعود.

وتوج فريق الزمالك المصري بلقب الدوري المصري لهذا الموسم، بعد نجاحه في الانفراد في صدارة ترتيب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

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