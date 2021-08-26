مقتل إسرائيلي طعناً بسكين في مدينة طنجة.. الحادث أربك السلطات المغربية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح الخميس، ان مواطناً إسرائيلياً قتل طعناً بسكين في مدينة طنجة بالمغرب.

وقالت إن الشرطة المغربية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته، في الوقت الذي شكك البعض في هوية الشخص المقتول.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع الأمر مع السلطات المغربية.

مقتل إسرائيلي في طنجة المغربية

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وسائل إعلام مغربية قولها إن القاتل المشتبه به، يبلغ من العمر 36 عاما، “وله سجل إجرامي، ويعاني من اضطراب عقلي”.

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وتزامناً مع تلك المعلومات شكك مغرد مغربي بهوية القتيل وقال :” القتيل ليس اسرائيلي، بل مغربي من ديانة يهودية، و يعمل مسيرا لمطعم بطنجة، قتل من طرف شخص كان مقرب منه و هو مختل عقليا”.

القتيل ليس اسرائيلي، بل مغربي من ديانة يهودية، و يعمل مسيرا لمطعم بطنجة، قتل من طرف شخص كان مقرب منه و هو مختل عقليا. — The Moroccan warrior 🇲🇦 (@naoufalfadmi) August 26, 2021

ولم تعقب السلطات الإسرائيلية على الحادث.

وشهدت العلاقات المغربية الإسرائيلية تطبيعاً في العاشر من ديسمبر من العام الماضي 2020، بوساطة أمريكية لتصبح المغرب سادس دولة عربية تطبع مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020) والبحرين (2020) والسودان (2020).

ما بعد التطبيع

وكشفت إسرائيل عن اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الدول العربية التي طبعت معها مؤخراً في المجالين الزراعي والصناعي وذلك علاوة على عمليات “تطبيع اجتماعي” تنشط تحديدا في دول الخليج.

وقد أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة “الأفوكادو” في إسرائيل “مهادرين” عن انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة “الأفوكادو” في المغرب.

وذكرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع “تويتر” أن قيمة الاستثمار في هذا المشروع تبلغ حوالي 9 ملايين دولار، حيث سيتمكن المغرب، بموجب هذه الشراكة من إنتاج 10.000 طن من “الأفوكادو” سنويا.

وجاء هذا الاتفاق الاقتصادي، الذي يضاف لاتفاقية التطبيع، بعد أن أطلقت شركتا طيران إسرائيليتان أولى رحلاتهما المنتظمة من إسرائيل إلى المغرب، في شهر يوليو الماضي.

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وقالت شركة “مهادرين”، إنها ستبدأ لأول مرة، زراعة الأفوكادو في المغرب، تلبيةً للطلب المتزايد باستمرار على الأطعمة فائقة الجودة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، شاؤول شيلح: “إن زراعة الأفوكادو في المغرب جزء من خطة أكبر لنكون قادرين على تزويد عملائنا الأوروبيين بسهولة أكبر من إسرائيل، من حيث الجغرافيا، ومن حيث التكاليف الأكثر تنافسية”.

ويتوقع شيلح، استلام الأرض من الحكومة المغربية قريبا من أجل الشروع في العمل، وقال: “هناك خطط لبدء الزراعة في مارس من العام 2022، ليكون المنتج متاحا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام”، وتابع: “يمكن توقع حصاد كامل في غضون خمس سنوات تقريبا”.

وسيعود هذا الاستثمار بفوائد اقتصادية كبيرة لإسرائيل، وهو ما يثير غضب الفلسطينيين ومناصريهم، إذ يأتي الاتفاق، في ظل نجاحات حققتها حركات المقاطعة وطالت بضائع وسلعا اقتصادية في كل من دول أوروبا وفي أمريكا الحليف الأكبر لإسرائيل.

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