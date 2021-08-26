ريال مدريد يرفع قيمة عرضه للتعاقد مع مبابي بعد رفض باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني قد رفع قيمة تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، بعد رفض الأخير العرض المالي السابق.

ريال مدريد ورفض عرض مبابي

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية اليوم الخميس، بأن ريال مدريد رفع قيمة عرضه من أجل التعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى 170 مليون يورو، بعد رفض العرض الأول مقابل160 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي مبابي يريد ارتداء القميص رقم 5 في فريق ريال مدريد الإسباني، في حال استكمال صفقة الانتقال إلى النادي الملكي الإسباني، في إطار المفاوضات بشكل جاد مع فريق باريس سان جيرمان من أجل التوصل إلى اتفاق للانتقال مبابي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

Real Madrid have made a new €180M offer for Kylian Mbappé. pic.twitter.com/1sEALfOO57 — Transfer News (@TransfersLlVE) August 26, 2021

وأوضحت تلك التقارير، بأن السبب وراء ارتداء كيليان مبابي رقم (5)، هو رغبته في حمل رقم أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق الملكي الإسباني.

باريس سان جيرمان ورفض عرض ريال مدريد

وقال المدير الرياضي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” ليوناردو” في تصريح صحفي له يوم الأربعاء الماضي، ” النادي رفض عرضًا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي هذا الصيف لأنه غير مناسب”.

وأردف البرازيلي ليوناردو، ” مبابي يود الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان، لكن لن يوافق النادي الفرنسي على رحيل اللاعب سوى بشروطه”.

🚨⏳| Kylian Mbappé to Real Madrid is very likely to be solved before the weekend, with Mbappé joining Real Madrid.

[@MarioCortegana] pic.twitter.com/UvqIPEEtrL — KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) August 26, 2021

موقف باريس سان جيرمان

وأضاف ليوناردو، ” كان موقف باريس سان جيرمان دائمًا هو الاحتفاظ باللاعب كيليان مبابي والتجديد معه لمدة عامين، كان هذا الهدف ولا يزال كما هو ولا يزال كذلك ولقد قدمنا بالفعل عرضًا مهمًا للغاية له منذ شهرين من الآن، ولكن بالنسبة لي يبدو هذا استراتيجية ريال مدريد”.

واستكمل، ” نحن نعتبر أن العرض ليس كافيًا ولن أؤكد تلك الأرقام ولكنها تبلغ حوالي نحو 160 مليون دولار، وهذا المبلغ هو أقل مما دفعناه من أجله، فقد كان 180 مليون دولار بالإضافة إلى المكافآت”.

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وتابع البرازيلي ليوناردو، “أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو مركز مشروع للنادي الباريسي، لكنه ليس فوقه، وفي حال أراد اللاعب المغادر فإن رحيله عن النادي سيكون بشروطنا مثل أي لاعب آخر”.

🚨 المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو: النادي رفض عرضاً من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

🗨️ليوناردو: عرض ريال مدريد بعيد جداً عن قيمة مبابي الحقيقية

🗨️ ليوناردو: موقف باريس سان جيرمان كان واضحاً دائماً برغبته في الاحتفاظ بمبابي، ولهذا قدم النادي عرضين ضخمين لتجديد عقده pic.twitter.com/gJHg1BaEsD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 25, 2021

وبين، بأنه إذا أراد شخص ما المغادرة، فلن يدمر بذلك أحلام النادي الباريسي الذي سيحمي نفسه، ونحن لا نتفاوض من خلال الصحافة، وإذا استخدم مدريد تلك الوسائل من أجل التفاوض فلا هذه هي حالتنا ولا أعرف ما يفكر فيه مدريد، وهم يدركون أنه علينا دفع مبلغ لموناكو وهو 35 مليون دولار.

استراتيجية النادي الباريسي

وأوضح، كانت هناك رؤية كاملة واستراتيجية كاملة لمدة عامين كاملين من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، وتقديم عرض في أسبوع واحد التي تعلم أننا لن نقبل، قائلاً: ” حولنا ولم يرغبوا في ذلك وسيكون لنا الحق في التوقيع معه مجانًا ولقد أوضح كيليان مبابي دائمًا أنه لن يرحل”.

وواصل ليوناردو، ” لقد قلت دائمًا إنه لن يطلق سراحه، ولقد تحدثنا كثيرًا مع مبابي ومع والديه ومحيطه، وقطعنا بذلك شوطًا طويلاً جدًا معه، ولم نفكر في فتح الباب أمامه من أجل الرحيل، والجميع يقولون بأنني أريد البيع لكنني مع ناصر بنفس الرأي”.

🚨Le Parisien | باريس سان جيرمان يريدون 220 مليون يورو من أجل بيع كيليان مبابي. pic.twitter.com/igdQVBNEcW — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) August 25, 2021

وعن رحيله بالمجال خلال موسم الانتقالات الصيفية، قال البرازيلي ليوناردو ” هدفنا الآن هو تجديد عقده وإبقائه معنا في الفريق تحت ظروفنا وهذا لا يقتصر على كيليان مبابي كما هو الحال بالنسبة لجميع اللاعبين أعتقد موقفنا واضح للغاية”.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران المقبل، مع رفض اللاعب حتى الآن فكرة تجديد عقده ورغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي.

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