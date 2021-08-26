دنيا بطمة تثير الجدل بصور كشفت بطنها وارتدت “شورت جينز”!

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لإثارة الجدل مجددا بإطلالاتها الجريئة التي تستعرض فيها جسدها لأجل كسب التفاعل، ما عرضها لانتقادات حادة.

هذه المرة أطلت دنيا بطمة على جمهورها عبر حساب “الانستغرام” الخاص بها، ونشرت صورا ظهرت فيها ببطن مكشوف وارتدت شورت جينز.

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وظهرت دنيا بقميص قصير مفتوح باللون البينك، وتعمدت إظهار مفاتنها بشكل فاضح.

هذا وتعرضت دنيا بطمة لهجوم متابعيها بعد نشرها الصور، مشيرين إلى أنه لا هدف من نشر هذه الصور الفاضحة سوى إثارة الجدل وزيادة متابعيها بأسلوب رخيص.

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دنيا بطمة تثير الجدل بفستانها الشفاف

ويشار إلى أنه قبل يومين أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً بإطلالتها الجديدة التي تبدو في الوهلة الأولى محتشمة، قبل أن يتبين أنها تكشف جسدها بشكل واضح.

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دنيا بطمة وفخ الفستان المحتشم!

ونشرت دنيا بطمة مجموعة لقطات من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ارتدت فيها فستاناً أصفر طويل بأكمام، وفوقه قطعة كارديجان طويلة بنقشة النمر، وأكملت إطلالتها بقبعة صيفية ملائمة.

(بدلتي وجهك)

وقبل أسابيع، تعرضت دنيا بطمة لانتقادات واسعة بعدما نشرت صورة ظهرت فيها مرتديةً قفطاناً مغربياً، وارفقتها بتعليق للجمهور: “جمعة طيبة” .

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وما أثار الانتقاد، ما غيرّته عمليات التجميل في مظهر الفنانة المغربية الخارجي وشكل وجهها، فكتبت معلقة: “بدلتي وجهك عاوتاني (اي مرة ثانية)”.

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وقبل هذه الصورة بيومين، أطلّت الفنانة المغربية على متابعيها، بإطلالة محتشمة أخيراً بعد سلسلة جلسات تصوير جريئة.

ونشرت بطمة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغريباً أنيق ومحتشم بشكل كبير.

وعلقت بطمة على الصور: ( مساء الاناقة المغربية ، أناقتي بحفلي مؤخرا مع بنات الريف). وفي آخر صورة، كتبت بطمة: (ليلة هادئة للجميع ).

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المفارقة أن دُنيا بطمة جعلت خاصية التعليقات متاحة، عكس ما فعلته مع صورها الجريئة مؤخراً، حيث كانت تحرص على إغلاقها تجنباً للهجوم.

وتواجه بطمة دائما اتهامات بتشويه صورة المغرب، بسبب استمرارها في زيادة جرأة إطلالاتها.

اقتحام الأمن المغربي خطوبة ابتسام بطمة

وفي سياق آخر، نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي قبل أشهر صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة في حينها، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

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لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً من احتفالها والعائلة بخطوبة شقيقتها ابتسام على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

الجدير ذكره أنّ ابتسام بطمة غادرت يوم السبت 13 مارس 2021، أسوار سجن الأوداية بمدينة مراكش، بعد انقضاء عقوبتها المحددة بالسجن سنة، على خلفية قضية ابتزاز المشاهير المعروفة “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.

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