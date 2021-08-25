هل تحدث معجزة ويتم إطلاق سراح حميدان التركي؟.. هذا ما طلبه محاميه للأهمية

باتت تفاصيل قصة المواطن السعودي حميدان التركي من أكثر الأسئلة شيوعا والتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ولاقت قصة سجنه لاقت اهتماما كبيرا في الساعات الماضية خصوصا من متابعي أخبار الشخصيات حول العالم.

وسيعرض قرار المحكمة بشأن جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي على النائب العام والذي بدوره سيتخذ القرار، لذلك طالب محامي التركي السعوديين والعرب بتدشين حملة إلكترونية للتضامن مع حميدان والضغط على السلطات الأمريكية.

وينتظر كل السعوديين والعديد من نشطاء العرب قرار اللجنة اليوم.

#حميدان_التركي مو قالو اليوم يطلع قرار اللجنه ليش طول 🥲 الله يصبره ويصبر اهله ويصبرنا — حنان الزهراني (@ssrr1422) August 25, 2021

ويذكر أن التركي اعتقل عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها.

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ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقا لمقطع فيديو نشره ابنه.

#حميدان_التركي اللهم اخرجه من هذه القريه الظالم اهلها. اللهم يا راد يونس لقريته رد حميدان التركي لاهله وناسه واجمعه مع أسرته على خير قريباً غير بعيد — Shama (@Shama50823900) August 25, 2021

واستجاب النشطاء بالفعل في المملكة العربية السعودية وخارجها لدعوة محاميه، ودشن وسم بعنوان “حميدان التركي” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

يارب فرج كربته ورده لأهله بخير وصحه وسلامه #حميدان_التركي — ابو وســـام (@xaurQtBe0yT7fQd) August 25, 2021

#حميدان_التركي

يارب فرج همه وانصره وفرج همه وهم اهله ومحبيه وصل يارب على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين pic.twitter.com/8XFe5ck0lR — اميرة (@amerh_1106) August 24, 2021

ودونت تجت الوسم آلاف التغريدات التضامنية مع التركي، والمطالبة بإطلاق سراحه بعد كل هذه السنوات التي قضاها في سجون أمريكا بناء على تهم مزعومة.

#حميدان_التركي اللهم فك أسره وفرج همه

وافرح أهله وذويه ومحبيه

بعودته إلى وطنه سالماً غانماً

#AlTurkiParole — أم الفيصل (@Al_FaisalFFF) August 25, 2021

#حميدان_التركي

بين حسن الظن بالله واقتراب الفرج بعد الشده

اسئل الله العلي العظيم بأسمائه وصفاته الحاكم الحكم العادل المقتدر الوالي المنتقم الكبير الودود الرؤوف الرحيم ان يجمع شمل حميدان التركي بأهله واحبابة وفرج عنه فرجا يتعجب منه اهل السماء والارض انك على كل شيء قدير🌹امين امين pic.twitter.com/L9MI8lwSRN — صوت الرعد (@ra87o0) August 25, 2021

من هو حميدان التركي؟

ويشار إلى أن حميدان التركي هو مواطن سعودي، ولد ونشأ في المملكة العربية السعودية.

سافر حميدان متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته في العام 1995م، وذلك بعد حصوله على بعثة أكاديمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا في الصوتيات.

وبعد دراسته في جامعة “دنفر” في بولاية دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية تحصل فيها على الماجستير بتقدير امتياز مع درجة الشرف.

تهمة حميدان التركي والحقيقة

هذا وقد أٌدين المواطن السعودي حميدان التركي في محكمة ولاية كولورادو الأمريكية بتهمة الاعتداء جنسيا على خادمة منزله الاندونيسية، وكان ذلك في 31 أغسطس من العام 2006م.

حيث حكم عليه بالسجن 28 عاما بتهمة خطف الخادمة الاندونيسية واجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها بالإضافة الى حجز وثائقها، وعدم تجديد أوراقها، وأيضا قام بإجبارها على السكن في قبو لا يوجد به أدنى مقومات الحياة وغير صالح لسكن أحد من البشر.

علما أن حميدان التركي قام بنفي الادعاءات المنسوبة إليه، وبقي مصرا على أن التهم ضده مزورة ناتجة عن مؤامرة من قبل الحكومة الأمريكية.

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ويشار إلى أنه في 25 فبراير 2011م، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه؛ لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة آمر السجن، وتم تخفيف الحكم من 28 سنة إلى 8 سنوات.

ولاقت هذه القضية اهتمام رسمي وشعبي على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية.

نجل حميدان التركي

وأوائل أغسطس الجاري نشر نجل حميدان التركي صورا لوالده على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: “انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي حميدان التركي.”

انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي #حميدان_التركي ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا .. سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة pic.twitter.com/TWqWva2WGU — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) August 3, 2021

وتابع:”ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا.. سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة”.

وأوضح نجل حميدان التركي: “حضورنا جلسة الافراج المشروط سابقة لم يحصل لنا مثلها من قبل ولعل في حضورنا ووقوفنا بجانب والدي أثر ايجابي على قرار اللجنة.. دعواتكم..”

وجاء ذلك قبل أن ينشر تغريدة منفصلة بعدها بساعات قال فيها: ” حتى الان لا يوجد قرار من لجنة الافراج المشروط ونظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي دون رد فمن المتوقع ان يتأخر لعدة أيام”.

حضورنا جلسة الافراج المشروط سابقة لم يحصل لنا مثلها من قبل ولعل في حضورنا ووقوفنا بجانب والدي أثر ايجابي على قرار اللجنة .. دعواتكم — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) August 3, 2021

ويذكر أن التركي اعتقل عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها، ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقا لمقطع فيديو نشره ابنه.

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