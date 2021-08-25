هل سيوافق باريس سان جيرمان على بيع مبابي بعد عرض ريال مدريد المغري؟!

كشفت صحيفة فرنسية عن قيام ريال مدريد بتقديم عرض رسمي إلى نادي باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال موسم الانتقالات الصيفية الذي أوشك على الختام مع نهاية الشهر الجاري.

مبابي وعرض ريال مدريد

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني قدم عرض إلى إدارة باريس سان جيرمان بقيمة 160 مليون يورو أي ما يعادل 188.11 مليون دولار، من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأردفت الصحيفة، ” موقف نادي باريس سان جيرمان لم يتغير، حيث ما زال النادي الباريسي للاحتفاظ بمهاجمه الفرنسي مبابي حتى نهاية عقده في شهر يونيو المقبل”.

🎙️ راديو talkSport: قدم ريال مدريد عرضًا قيمته 160 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كيليان مبابي. أخبر مبابي باريس سان جيرمان أنه يريد الرحيل. pic.twitter.com/3JSBKmpF5f — BlancosGlobal (@Blancos_Global) August 24, 2021

اقرأ المزيد: الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة ال13 في تاريخه بعد فوزه على الإنتاج الحربي (فيديو)

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إن ” نادي ريال مدريد الإسباني قد عرض إلى باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي من أجل التعاقد مع مبابي”.

وسيكون موافقة باريس سان جيرمان على بيع مهاجمه كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي، سيساهم في تعويض تكاليف التعاقد مع أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي القادم من فريق برشلونة الإسباني بصفقة انتقال حر الشهر الماضي.

مبابي ورفض التجديد

وأفادت شبكة “RMC” الفرنسية في وقت سابق، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، رفض عرض إدارة فريق باريس سان جيرمان الأخير لتجديد عقده لمدة خمس مواسم مع إضافة خيار التمديد لموسم إضافي آخر.

وأردفت الشبكة، قائلة: ” انتقال مبابي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، يتوقف على اتصال النادي الملكي وتقديمه لعرض رسمي بشأن التفاوض حول صفق التعاقد مع اللاعب”.

MARCA | رفض كيليان مبابي تجديد عقده لست سنوات مع باريس سان جيرمان براتب مماثل لراتب نيمار. pic.twitter.com/VsFYl1NSNA — RMC World (@RMC_AH7) August 23, 2021

وأضافت، ” نادي ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض بعد، أو حتى التحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع مبابي، بينما تحرك نادٍ إنجليزي لتقديم عرض من أجل التعاقد مع مبابي”.

بديل مبابي

وبينت، أنه في حال تخلت إدارة باريس سان جيرمان “البي أس جي” عن فكرة بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق الباريسي، فإن النادي يتحرك بشكل رسمي من أجل ضم المهاجم البرازيلي ريتشارليسون اللاعب في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي بعد اقتراح مواطنه نيمار على إدارة الفريق.

RMC | لتوقع رحيل كيليان مبابي اتصل باريس سان جيرمان بوكلاء ريتشارليسون!🇧🇷 صديق نيمار الذي يمتدح اسمه لقادة باريس. pic.twitter.com/qRM1cw6wKv — الكرة الفرنسية (@Ligue1_Arb) August 23, 2021

وذكرت الشبكة الفرنسية، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان قد بدأت بالفعل بالتواصل مع المحيطين بالنجم البرازيلي ريتشارليسون، تحسبًا لرحيل مبابي مع الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفة الحالية.

وأوضحت، أن إدارة باريس سان جيرمان في حال عدم تلقيه أي عرض من أجل بيع النجم الفرنسي كيليان مبابي حتى نهاية الشهر الجاري مع نهاية فترة موسم الانتقالات الصيفية، ستقوم باستئناف النادي الباريسي بالتفاوض مع اللاعب مرة أخرى من أجل تمديد عقده حتى الشهر الأخير من نهاية عقده.

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يونيو/ حزيران عام 2022 المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك