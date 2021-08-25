باريس سان جيرمان يرد على عرض ريال مدريد بشأن مبابي

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، رفضه لعرض ريال مدريد الإسباني من أجل ضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا، الذي يرغب في الرحيل عن النادي الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

باريس سان جيرمان ورفض عرض ريال مدريد

وقال المدير الرياضي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ” ليوناردو” في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، ” النادي رفض عرضًا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي هذا الصيف لأنه غير مناسب”.

🚨 المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو: النادي رفض عرضاً من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

🗨️ليوناردو: عرض ريال مدريد بعيد جداً عن قيمة مبابي الحقيقية

🗨️ ليوناردو: موقف باريس سان جيرمان كان واضحاً دائماً برغبته في الاحتفاظ بمبابي، ولهذا قدم النادي عرضين ضخمين لتجديد عقده pic.twitter.com/gJHg1BaEsD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 25, 2021

وأردف البرازيلي ليوناردو، ” مبابي يود الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان، لكن لن يوافق النادي الفرنسي على رحيل اللاعب سوى بشروطه”.

موقف باريس سان جيرمان

وأضاف ليوناردو، ” كان موقف باريس سان جيرمان دائمًا هو الاحتفاظ باللاعب كيليان مبابي والتجديد معه لمدة عامين، كان هذا الهدف ولا يزال كما هو ولا يزال كذلك ولقد قدمنا بالفعل عرضًا مهمًا للغاية له منذ شهرين من الآن، ولكن بالنسبة لي يبدو هذا استراتيجية ريال مدريد“.

🚨🚨🚨 ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان حوار لشبكة راديو مونت كارلو 💬"كيليان مبابي يريد الرحيل، يبدو الأمر واضحا بالنسبة لي، إذا أراد المغادرة فلن نمنعه لكن هذا وفقًا لشروطنا" pic.twitter.com/gT2zAWuUqG — FilGoal (@FilGoal) August 25, 2021

واستكمل، ” نحن نعتبر أن العرض ليس كافيًا ولن أؤكد تلك الأرقام ولكنها تبلغ حوالي نحو 160 مليون دولار، وهذا المبلغ هو أقل مما دفعناه من أجله، فقد كان 180 مليون دولار بالإضافة إلى المكافآت”.

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وتابع البرازيلي ليوناردو، “أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو مركز مشروع للنادي الباريسي، لكنه ليس فوقه، وفي حال أراد اللاعب المغادر فإن رحيله عن النادي سيكون بشروطنا مثل أي لاعب آخر”.

وبين، بأنه إذا أراد شخص ما المغادرة، فلن يدمر بذلك أحلام النادي الباريسي الذي سيحمي نفسه، ونحن لا نتفاوض من خلال الصحافة، وإذا استخدم مدريد تلك الوسائل من أجل التفاوض فلا هذه هي حالتنا ولا أعرف ما يفكر فيه مدريد، وهم يدركون أنه علينا دفع مبلغ لموناكو وهو 35 مليون دولار.

المشرع الباريسي

وأوضح، كانت هناك رؤية كاملة واستراتيجية كاملة لمدة عامين كاملين من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، وتقديم عرض في أسبوع واحد التي تعلم أننا لن نقبل، قائلاً: ” حولنا ولم يرغبوا في ذلك وسيكون لنا الحق في التوقيع معه مجانًا ولقد أوضح كيليان مبابي دائمًا أنه لن يرحل”.

وواصل ليوناردو، ” لقد قلت دائمًا إنه لن يطلق سراحه، ولقد تحدثنا كثيرًا مع مبابي ومع والديه ومحيطه، وقطعنا بذلك شوطًا طويلاً جدًا معه، ولم نفكر في فتح الباب أمامه من أجل الرحيل، والجميع يقولون بأنني أريد البيع لكنني مع ناصر بنفس الرأي”.

ليوناردو 🎙️

💬 أسلوب ريال مدريد غير محترم وغير قانوني.. ولن نجبر مبابي على البقاء لكنه سيرحل وفقًا لشروطنا pic.twitter.com/ABQebGhqwf — kora11.com (@kora11) August 25, 2021

وعن رحيله بالمجال خلال موسم الانتقالات الصيفية، قال البرازيلي ليوناردو ” هدفنا الآن هو تجديد عقده وإبقائه معنا في الفريق تحت ظروفنا وهذا لا يقتصر على كيليان مبابي كما هو الحال بالنسبة لجميع اللاعبين أعتقد موقفنا واضح للغاية”.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران المقبل، مع رفض اللاعب حتى الآن فكرة تجديد عقده ورغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي.

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