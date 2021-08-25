السعودية مشاعل القحطاني صاحبة المقاطع الفاضحة تستفز السعوديين مجددا (فيديو)

عادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مشاعل القحطاني، لاستفزاز مواطنيها بأفعالها الخارجة والمخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

وهذه المرة ظهرت مشاعل القحطاني مشهورة “التيك توك” في فيديو صورته بالشارع، وهي تهاجم رجل أمن وتتهمه زورا بالتحرش بها ما تسبب بموجة غضب ضدها.

مشاعل القحطاني بملابس فاضحة

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) مشاعل القحطاني وهي تقود دراجتها بملابس فاضحة وتهاجم رجل الأمن بألفاظ خارجة لمجرد أنه يمارس عمله.

وظلت تهاجمه وتتوعده بعمل محضر تحرش ضده.

السالفه 👇🏻

1-تصور رجال الأمن أثناء اداء عملهم

2- عدم لبس الكمامه

3 – عدم احترامها لرجل الإمن

3-أتهامها لرجل الأمن بالتحرش #مشاعل_القحطاني pic.twitter.com/UGJT1qM6wP — وش سالفة الهاشتاق ..؟ (@llnqxr4) August 25, 2021

وبعد الضجة التي أحدثتها تصدر وسم بعنوان “#مشاعل_القحطاني”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، وشن فيه النشطاء هجوما عنيفا على مشاعل مطالبين السلطات بوضع حد لتصرفاتها المسيئة للسعوديين وسرعة التعامل معها.

#مشاعل_القحطاني الحين جد حقيقي لما وحده تهين رجل امن وتتهمه بتحرش كيف ممكن يقدر يتعامل معاها راح تقاومه اكيد دامه تشوفه متحرش مو رجل امن الموضوع صعب pic.twitter.com/371KmPWUjf — وليد (@bixwd) August 25, 2021

وفي هذا السياق كتب فرج بن جوهر:”الله لا يبلانا ويبلي أولادنا وبناتنا على ما بلاها إنسانة مريضة وبحاجة العلاج نسأل الله لها الهداية”.

وقال حساب باسم “بنت الشيخ”:”لا انا بفهم يقولون مشاهير على شنو مشاهير بفهم بقلة العقل او قلة الحياء ياربي رحمتك.”

لا انا بفهم يقولون مشاهير على شنو مشاهير بفهم بقلة العقل او قلة الحياء ياربي رحمتك #مشاعل_القحطاني — ❤بنت الشيخ❤ (@bentalshe1000) August 25, 2021

ودون محمد ال جمحان:”تحسون فيها مرض نفسي والا هي كذا عبيطه؟! ماقدرت افهمها.”

تحسون فيها مرض نفسي والا هي كذا عبيطه ؟! ماقدرت افهمها #مشاعل_القحطاني — محمد ال جمحان (@md_aljamhan0) August 25, 2021

“مشاهير الفلس”

ويشار إلى أن ظاهرة “مشاهير الفلس” بدأت تتسع يومًا بعد يوم بطريقة غير صحية عن طريق عرض محتوى لا يسمن ولا يغني من جوع. هدفه فقط تحقيق المزيد من الشهرة والحصول على المزيد من المتابعين من خلال عرض سلوكيات دخيلة على المجتمع العربي.

آخر هذه الشخصيات فتاة سعودية تدعى “مشاعل القحطاني” التي لا تتوقف عن عرض حياتها بطريقة مبتذلة بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي لا زال يحتفظ بخصوصيته المحافظة.

Hashtag summary? Mashal is talking inappropriately +18 in this video, and people ask the authority to take action 👇🏽👇🏽😳 #مشاعل_المجاهره pic.twitter.com/Ys3rVAf079 — مختصر الهاشتاق (@M5t9r_Hashtag) July 24, 2021

وكانت النيابة العامة قد قررت في يوليو الماضي، استدعاء مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي حيث امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.

وعلى الفور، باشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

اقرأ أيضاً: قتل السعودية رفعة اليامي دفاعا عن الشرف يحدث ضجة .. هذه الحقيقة لما يُتداول

ومن الجدير بالذكر أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية، تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.

من هي مشاعل القحطاني؟

وبحسب نشطاء فإن مشاعل القحطاني تعمل كممرضة مختصة في أحد المشافي الحكومية.

وقامت مشاعل القحطاني مؤخراً بنشر أحد مقطع الفيديو التي تسب فيه أهلها وأمها بشكل مباشر.

وعلى لسان ما قالته مشاعل القحطاني فإنها تقول أن أمها هي سبب وصولها إلى هذا الحال السيء. وهي السبب الأول في دمار مشاعل القحطاني.

وتقول مشاعل أن أمها لا تحبها وكثيراً ما تقوم بالدعاء عليها بالفقر وبالقول” الله يفقرك”.

وهذا ما سبب لها الكثير من الدمار النفسي، مما دفعها في النهاية إلى البدء في تلقي الدعم النفسي عند طبيب مختص.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك