صديقة رونالدو "جورجينا" تمارس هواية السباحة بإطلالة مثيرة (صور) | وطن يغرد خارج السرب

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا رودريغيز” 27 عامًا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة مثيرة لها وهو ترتدي المايوه أثناء ممارستها هواية السباحة.

جورجينا والصورة مثيرة

وأثارت صورة جورجينا المثيرة مستخدمة أحد ألعاب الأطفال المستخدمة في السباحة، حيث نشرتها عبر حسابها الشخصي على منصة “الانستغرام”، ونالت تلك الصورة إعجاب أكثر من 2 مليون متابع لها في غضون ساعات على نشرها.

ويتابع صفحة عارضة الأزياء “جورجينا” أكثر من 26 مليون متابع، حيث حظيت بالشهرة العالمية بعد ارتباطها بنجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو، وتصدر صورها الجريئة عبر غلاف الصحف العالمية الخاصة في عالم الموضة والأزياء.

صورة صديقة رونالدو جورجينا بصورة مثيرة عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام

وتستعد صديقة رونالدو الاستعداد بإطلاق فيلم يسرد تفاصيل حياتها وحكاية ارتباطها مع صاروخ ماديرا، وممارستها عالم الأزياء والموضة إلى جانب الرقص والتمثيل.

رونالدو وجورجينا

والتقطت جورجينا بصديقها الذي قلب حياتها إلى عالم الشهرة في عام 2016، حيث كانت تعمل آنذاك كمساعدة مبيعات في متجر “غوتشي” المتخصص في بيع السلع الجليدية والأزياء المشهورة كعلامة تجارية إيطالية على مستوى العالم، لتنتقل بعدها للعيش مع الدون رونالدو.

وفي عام 2017 أنجبت جورجينا من رونالدو طفلة أسمتها ” ألانا مارتينا” بعد خمسة أشهر على ولادة توأم له أم بديلة وهما إيفا وماثيو.

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وقد تحدثت العديد من الصحف الإسبانية في عام 2018 عن زواج رونالدو بصديقته الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز”، فيما لم يؤكد الاثنين عن ارتباطها بشكل رسمي بعد صداقتهما.

رونالدو ويوفنتوس

وفي سياق آخر، لم يحسم البرتغالي رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي في ظل حديث تقارير صحفية إيطالية عن قرب رحيله عن أسوار السيدة العجوز الإيطالي.

زادت من حدة تلك التكهنات بعد رفض مشاركة كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية في صفوف الفريق أمام منافسه أودينيزي الذي شارك معه كبديل، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما في افتتاح الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس ستسمح للنجم رونالدو بالرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية بسعر زهيد وهو 25 مليون دولار، وينتهي عقده مع الفريق الإيطالي في صيف عام 2022.

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