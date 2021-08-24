سمية الخشاب في ورطة بعد صورتها الإيحائية الخادشة وهذا ما قررته النقابة! | وطن يغرد خارج السرب

عبر نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، عن استيائه وغضبه من الصورة التي نشرتها مواطنته الفنانة سمية الخشاب، بعد إعلان طليقها الفنان أحمد سعد، عقد قرانه.

سمية الخشاب إلى التحقيق

وقال زكي في مداخلة هاتفية عبر برنامج (حضرة المواطن) عبر فضائية (الحدث اليوم)، إن الاتحاد العام للنقابات اتخذ قرارًا بشأن تراشق الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الفنان المتجاوز بحق آخر سيتم تحويله للتحقيق وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته.

وحول صورة سمية الخشاب، أكد زكي أنه سيبحث الأمر ويحيله إلى التحقيق، معقباً: (من المفترض أن نكون القوى الناعمة والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم عن قيمة الفن والإبداع وقيمة الفنان المصري ووضعه بين العالم كله).

وشدد زكي على أهمية عدم الإساءة لمصر ومهنة الفن التي يفخر الفنانون بالانتماء إليها بحسب تعبيره، مختتمًا حديثه بالقول: (لا بد من وقفة مع أنفسنا جميعا، وربنا يقدرنا ونصل لحل مع القلة القليلة التي تسيء لنا وتستغل غروب شمسها للعودة بطرق أخرى).

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سمية الخشاب: صفوا النوايا

من جهتها، نفت سمية الخشاب أن تكون الصورة التي نشرتها، تعليقا ضمنيا منها على عقد قران أحمد سعد.

ونشرت الخشاب صورة لها عبر حسابها على (فيسبوك)، وعلقت: (صفاء النية والسلام الداخلي هما أهم عنصرين للوصول إلى أعلى درجات النجاح، آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه).

وكتبت في تغريدة عبر حسابها على (تويتر): (انا غير مسئوله عن اي نوايا سيئه لا تخصني ما لم اصرح بها، فبركه غرضها اثاره الفتن وكل السكرين شوتس والردود عليها مفبركه وارجو من بعض الساده الصحفيين والاعلاميين تحري الدقه قبل طرح اي موضوع وعرض اي سكرين شوت لانه كله متفبرك ومتركب عن طريق رواد التواصل الاجتماعي).

انا غير مسئوله عن اي نوايا سيئه لا تخصني ما لم اصرح بها، فبركه غرضها اثاره الفتن وكل السكرين شوتس والردود عليها مفبركه وارجو من بعض الساده الصحفيين والاعلاميين تحري الدقه قبل طرح اي موضوع وعرض اي سكرين شوت لانه كله متفبرك ومتركب عن طريق رواد التواصل الاجتماعي.. #سمية_الخشاب — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 23, 2021

لكن متابع أعاد نشر الصورة لها في تعليق مؤكداً أنها قامت حقاً بنشرها، وكتب: (طب وهنا كان صفاء النية برضه؟ قوليلنا قصدك إيه وإحنا نصفي النية).

لترد سمية: (مكتوب فوق الصورة بحبكم أوي، وعلى تويتر بحبكم أوي، وعاملة حركة القلب..محتاجين إيه عشان تفهموا؟ الفبركة والتلفيق والنية المش كويسة دول أنا مش مسؤولة عنهم، أنا بحب جمهوري وبحترمه..شكرا).

واحتفل أحمد سعد قبل أيام بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة استمرت نحو عام، وذلك مساء أمس السبت، لكنّ طليقته الفنانة سمية الخشاب ردّت بصورة غامضة وإيحاء خادش.

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ونشر أحمد سعد صوراً من حفل عقد القران عبر صفحاته الرسمية على (فيسبوك) و(انستجرام)، وأرفقها بتعليق: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا).

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وأثارت سمية الخشاب ضجة واسعة وتصدرت التريند بالصورة الغامضة التي نشرتها عقب انتشار صور عقد قران طليقها.

وظهرت سمية الخشاب بالصورة التي نشرتها عبر (تويتر)، وهي تفعل بيدها حركة وكأنها تشرح حجم شيء ما، ولم ترفق الصورة بأي تعليق.

ثم أتبعتها بتعليق كتبت فيه موجهة كلامها لمتابعيها: (بحبكم أوي).

بحبكم اوي ♥️ — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 21, 2021

واعتبر البعض أن سمية الخشاب تعاير أحمد سعد بأمر خاص، وأن هذه الحركة إيحاء خادش.

الدفء والثقة في صور سمية

وقبلها بأيام، أثارت سمية الجدل بالطريقة التي ظهرت خلالها في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت سمية الخشاب الصور عبر حسابها على (انستجرام)، وظهرت خلالها بجمبسوت جينز، تحته توب باللون البيج، ونسّقت معه حذاء بكعب عالي باللون البيج أيضاً، واعتمدت تسريحة ذيل الفرس.

وعلقت سمية الخشاب على الصور قائلة: (الكاريزما هي مزيج مثالي من الدفء والثقة).

وفي تعليق آخر كتبت سمية: (الحب هو نسيج الدنيم، أو اللون الأسود).

وعلى الرغم من أن إطلالة سمية الخشاب محتشمة مقارنةً بإطلالاتها السابقة، إلا أن وضعيات التصوير عرضتها للهجوم، ورأى البعض أنها تحمل إيحاءات غير لائقة.

(بلاش حركة التصوير دي)

فجاء في التعليقات: (دي حركه التصوير في السبعينات، ومش حلوه بلاش تعمليها لان لها معنى مش حلو).

وتساءلت أخرى: (الحركات اوفر اوي صح ولا انا غلطانة؟).

وبنفس الطريقة كتب متابع: (ايه معناها الصور دي … تهدف الي ايه).

ووجه لها آخر نصيحة وكتب: (وضعك صار غريب سمية اعقلى ولا تتضغطى على نفسك عشان تغيظى غيرك عيشى لنفسك مو لغيرك).

وعلق آخر: (انتى راضية عن نفسك كده انتى جميلة شكلا بس الاحلى من الجمال الحياء والادب المفرود تتوبى ياسمية توبى قبل متلاقى نفسك بين تربة وقتها هتقولى اى لربنا توبى الى الله توبه نصوحه).

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