افتتاح دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان (صور) | وطن يغرد خارج السرب

افتتح اليوم الثلاثاء دورة منافسات الألعاب البارالمبية الصيفية “طوكيو 2021” لذوي الاحتياجات الخاصة، المقامة العاصمة اليابانية حتى الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

الألعاب البارالمبية وذوي الاحتياجات الخاصة

وتقام دورة الألعاب البارالمبية بعد أسبوعين من الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2021” التي استضافتها دولة اليابان بعد عام على تأجيلها بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا.

وقد حظرت السلطات اليابانية حضور المشجعين في دورة الألعاب البارالمبية، وسط تسجيل أعداد قياسية في الإصابات بوباء فيروس كورونا في دولة اليابان، والإجراءات المشددة التي فرضتها في البلاد من أجل إقامة دورة الألعاب الأولمبية.

اقرأ المزيد: لاعبة كرة قدم مصرية تتعرض للضرب المبرح على يد مدرب وسط الملعب (فيديو)

مسابقات الألعاب البارالمبية

ويتنافس المشاركون من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في 22 رياضة، حيث تم إضافة لعبتين جديدتين وهما الريشة الطائرة والتايكواندو بعد حذف رياضتي الملاحة الشراعية وكرة القدم.

Some nights you’ll never forget. And the chants of USA through the halls of the stadium stick with you for a lifetime. Thank you @teamusa for this honor and for being the best team in the world. And @Aoki5Chuck? We rocked it out there. Now let’s get this party started. USA! 🇺🇸 pic.twitter.com/BipnF5YHxt — Melissa Stockwell (@MStockwell01) August 24, 2021

كما أن معظم الرياضيات التي تم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية تتشارك مع الألعاب البارالمبية.

ويشارك أكثر من آلاف رياضي في دورة الألعاب البارالمبية، حيث سيواجهون القيود المشددة في تحركاتهم إلى جانب خضوعهم للفحوصات اليومية من وباء فيروس كورونا.

وتعد دورة الألعاب البارالمبية هي الثانية التي تستضيفها دولة اليابان في العاصمة طوكيو بعد دورة عام 1964، وثالث دورة تقام في اليابان بعد دورة عام 1998.

ثاني حدث رياضي

وتعبر دورة الألعاب البارالمبية، هو ثاني حدث رياضي دولي متعدد الرياضيات يشارك فيه اللاعبين الرياضيين بدرجات متفاوتة في درجة الإعاقة، منها ضعف القوى العضلية كالشلل السفلي أو النصفي والرباعي، متلازمة ما بعد شلل الأطفال.

وأيضًا العجر في الحركة كالبتر وكذلك قصر القامة والتوتر العضلي وضعف البصر وإعاقة النمو، وتقام دورة الألعاب البارالمبية شتوي وأخرى صيفية، حيث كانت أول دورة بارالمبية أقيمت في عام 1988 في دولة كوريا الجنوبية.

وتخضع جميع تلك المسابقات لإدارة وتحكيم اللجنة البارالمبية الدولية، وأطلق عليهم مسمى البارالمبيون للتساوي مع الرياضيين الأولمبيين الغير المعاقين، ويتم تنظيم دورة الألعاب البارالمبية بالتوازي مع دورة الألعاب الأولمبية رغم الفجوة وعدم التساوي في التمويل بين الدورتين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك