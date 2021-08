افتتاح دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان (صور) | وطن يغرد خارج السرب

افتتح اليوم الثلاثاء دورة منافسات الألعاب البارالمبية الصيفية “طوكيو 2021” لذوي الاحتياجات الخاصة، المقامة العاصمة اليابانية حتى الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتقام دورة الألعاب البارالمبية بعد أسبوعين من الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2021” التي استضافتها دولة اليابان بعد عام على تأجيلها بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا.

وقد حظرت السلطات اليابانية حضور المشجعين في دورة الألعاب البارالمبية، وسط تسجيل أعداد قياسية في الإصابات بوباء فيروس كورونا في دولة اليابان، والإجراءات المشددة التي فرضتها في البلاد من أجل إقامة دورة الألعاب الأولمبية.

ويتنافس المشاركون من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في 22 رياضة، حيث تم إضافة لعبتين جديدتين وهما الريشة الطائرة والتايكواندو بعد حذف رياضتي الملاحة الشراعية وكرة القدم.

Some nights you’ll never forget. And the chants of USA through the halls of the stadium stick with you for a lifetime. Thank you @teamusa for this honor and for being the best team in the world. And @Aoki5Chuck? We rocked it out there. Now let’s get this party started. USA! 🇺🇸 pic.twitter.com/BipnF5YHxt

— Melissa Stockwell (@MStockwell01) August 24, 2021