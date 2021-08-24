تغريده شيخ قطري بشأن رونالدو تشعل سوق الميركاتو الصيفي

نشر الشيخ القطري خليفة بن حمد آل الثاني صورة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي مع قرب انتهاء موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

شيخ قطري ورونالدو

وعلق الشيخ القطري خليفة بن حمد آل الثاني، المقرب من نادي باريس سان جيرمان على صورة تجمع النجمين رونالدو وميسي التي نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر” بكلمة واحدة فقط مع إشارة علامة الاستفهام قائلاً:” ممكن؟”، دونها باللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

وقد سبق الشيخ القطري خليفة بن حمد آل الثاني، أن أعلن قدوم أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان، وقبل أيام من تأكيد النادي الباريسي التوصل إلى صفقة في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

رونالدو وناصر الخليفي

وكشفت شبكة ” فوتبول إيطاليا”، بأن تغريده الشيخ القطري خليفة بن حمد آل الثاني المقرب من رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي ونشره صورة تجمع رونالدو مع ميسي، يأتي بالتزامن مع التقارير الصحفية التي تتحدث عن رغبة صاروخ ماديرا بالرحيل عن يوفنتوس.

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وبينت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا يرغب في الرحيل عن فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الذي أوشك على الانتهاء، بينما اختلفت في تحديد وجهته المستقبلية.

وأفادت تلك التقارير، أن الدون رونالدو يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل تقارير أخرى تحدثت عن احتمالية انتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام القليلة القادمة من سوق الانتقالات الصيفية.

الانتقال لنادي مانشستر سيتي

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن ” كريستيانو رونالدو يعمل على رسم سيناريو من أجل الانتقال إلى مانشستر سيتي في حالة تخلي الأخير عن فكرة التعاقد مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين.

وبينت الصحفية، أن نادي مانشستر سيتي “السماوي” مستعد لدفع راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يصل قيمته 31 مليون يورو، في ذات الوقت لا يريد الفريق الإنجليزي دفع الكثير من الأموال لنادي يوفنتوس لكي يتخلى عن نجمه.

Роналду перейдет в «Ман Сити» в последние дни трансферного окна 😱 🗣 Если верить гуру инсайдов Фабрицио Романо и авторитетной L`Equipe, исторический трансфер случится до 31 августа Лето-2021, что ты с нами делаешь?https://t.co/xjhbYv1Z5N 📷 Alessandro Sabattini/Getty Images pic.twitter.com/Trb6SM5xCI — Матч ТВ (@MatchTV) August 24, 2021

وأوضحت الصحيفة، أن وكيل أعمال رونالدو “خورخي مينديز” يحاول من أجل إبرام صفقة تبادلية بين نادي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، لكن الصفقة تبدو معقدة بين كلا الناديين.

وأشارت، بأن رونالدو قد تحدث بالفعل مع عدد من اللاعبين في نادي مانشستر سيتي حول ذلك، ومن أبرزهم الثلاثي البرتغالي برناردو سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلو، من خلال انتقال برناردو سيلفا إلى يوفنتوس مقابل انضمام الدون رونالدو إلى السيتي.

الصفقة المعقدة

من جهته، قال الصحفي الإيطالي “فابريتسيو رومانو” المتخصص في انتقالات اللاعبين في رياضة كرة القدم والعامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، أن صفقة انتقال رونالدو إلى صفوف فريق مانشستر سيتي تتوقف على قرار توتنهام بخصوص بيع هاري كين.

🚨 عاجل من فابريزيو رومانو – تأكيد على خبر الليكيب: احتمالية انتقال كرستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي معتمدة بشكل كبير على فشل صفقة هاري كين. pic.twitter.com/fRXtca7rjP — Amr (@Amr21DS) August 24, 2021

ولم تعد مانشستر سيتي وجهة الدون رونالدو الوحيدة، فقد تحدثت التقارير عن احتمالية انتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان للعب بجوار البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2022، في ظل المفاوضات المستمرة مع النادي من أجل حسم أمره بالرحيل أو البقاء في صفوف السيدة العجوز والتجديد لموسم أخر.

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