هذا ما فعله محمد رمضان في عزاء والدة زوجته وأثار الجدل (فيديو)

لم يمنع الظرف الحزين والوضع غير المناسب الفنان المصري محمد رمضان، من التقاط صور السيلفي مع جمهوره في عزاء والدة زوجته، أمس الأحد.

وبحسب فيديو متداول من عزاء والدة زوجة محمد رمضان والذي كان في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، فقد ظهر “نمبر وان” كما يلقب نفسه وهو يرحب بالتقاط معجبيه ومحبيه صور “سيلفي” معه.

وأثار هذا المشهد جدلا بين النشطاء حيث أنه في الطبيعي فإن العديد من الفنانين يعبرون عن غضبهم وانفعالهم من رغبة معجبيهم التقاط صور معهم في العزاءات، وذلك لعدم ملائمة الموقف مع مطلبهم، على خلاف ما فعله محمد رمضان.

هذا وحرص عدد كبير من الأصدقاء والمقربين من رمضان والفنانين على حضور العزاء وتقديم الواجب.

وشهد العزاء مفاجآت عدة، وحضور شخصيات عامة من رجال الدولة وأصدقاء رمضان.

تغير مكان العزاء

كان قد قرر الفنان محمد رمضان قبل ساعات، نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر، حرصًا على منع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

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بالإضافة إلى تخصيص 5 أتوبيسات من أمام مسجد الحامدية الشاذلية، لنقل المعزين إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر.

وصوله متأخراً

كما صل الفنان رمضان متأخراً إلى مكان العزاء، بسبب عودته من مدينة الساحل الشمالي، برفقة شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان.

#عرب_وود | صور من عزاء حماة الفنان محمد رمضان بحضور نجوم الفن. pic.twitter.com/FKw8b97rG6 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 23, 2021

وأثناء تلقي العزاء واستقبال المعزين، خيّم الحزن الشديد على رمضان وظهر ذلك كليا على ملامحه أثناء تلقيه العزاء.

حضور مصطفى كامل

وخلال العزاء كان هذا الظهور الأول للفنان مصطفى كامل بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أنه كان قد تم عزله مؤخرا في مستشفى العزل بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الصلح مع أحمد فهمي

من جانبه حرص الفنان أحمد فهمي على تقديم واجب العزاء، رغم الخلاف الذي دار بينه وبين رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزمة الطيار أشرف أبواليسر منذ عام.

المياة تعود لمجاريها.. #احمد_فهمي يتجاوز خلافه السابق مع #محمد_رمضان ويكون الفنان الوحيد تقريباً في عزاء “حماة رمضان” ليتم التأكيد علي الصلح بينهما بعد فترة طويلة من الشد والجذب pic.twitter.com/7i6PPhhcJF — Hani Azab (@Haniazab3) August 22, 2021

حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

من ناحية أخرى، أحيا الفنان محمد رمضان يوم، الجمعة، الماضي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي المصري شهد إقبالا كثيفا من جانب معجبيه.

وفي وقت سابق، علق الفنان المصري محمد رمضان، على الحكم الصادر لصالحه ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب، في القضية التي كان يواجه فيها الأخير اتهاما بالسب والقذف، موجها الشكر للقضاء المصري.

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ونشر الفنان المصري مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، يتضمن نص الحكم الصادر له، مركبًا “كتابة” على مقطع قصير لـ”أديب” وهو يتحدث خلال إحدى حلقات برنامجه “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي”، مع مقطع آخر من أغنية “ثابت”، وأرفق محمد رمضان الفيديو بتعليق، قائلا: “الحمد لله، ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه”.

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