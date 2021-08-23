مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
Imageرياضة

موعد ومعلق مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي فريق الأهلي مباراة قوية أمام منافسه الجونة مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال33 من الدوري المصري، حيث ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد الجونة”.

موعد مباراة الأهلي والجونة  

وستقام مباراة الأهلي ونظيره الجونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن تقام على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

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تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه المستضيف فريق الجونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون.

بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، والتر بواليا، وسيغيب عن اللقاء اللاعب وليد سليمان بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق الجونة

وسيدخل المدرب رضا شحاتة في تشكيلة أساسية في مواجهة صعبة على أرضه أمام منافسه الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى إسلام طارق.

بينما سيأتي في خط الدفاع كلاً من: عمر السعيد، لؤي وائل، محمد نجيب، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: نور السيد، إسلام عبد المنعم، شبراوي، سيرجي أكا، وفي هجوم الفريق سيلعب الثنائي، عمرو السعيد، إدريس إمبوبو.

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