موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة في الدوري المصري | وطن يغرد خارج السرب

يلتقي فريق الزمالك متصدر الدوري أمام نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال33 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد الدفاع الجوي”.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

وستنطلق المباراة بين فريق الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

⚽️ الزمالك 🆚 الإنتاج الحربي

🏆 الدوري المصري – الجولة ٣٣

🗓 الثلاثاء – ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

🕘 ٩:٠٠ مساءً

🏟 ستاد الدفاع الجوي

⁦⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/R8z9C4S41a — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 23, 2021

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 2″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري بلال علام، حاتم بطيشة.

📸| صور من مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة ٣٣ ضمن منافسات الدوري المصري 🏹⚽ ⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/vZ2Sg51JQi — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 22, 2021

تشكيلة فريق الزمالك

وسيلعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام منافسه الإنتاج الحربي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

قائمة فريقنا لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة في الجولة ٣٣ ضمن منافسات الدوري المصري 📝🏹 ⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك

⁦ pic.twitter.com/ZiHDLDwlwd — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 22, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة الإنتاج الحربي

وسيدخل مدرب فريق الإنتاج الحربي أشرف عامر في مواجهة صعبة أمام منافسه الزمالك المصري، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أحمد يحيى.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد 32 مباراة pic.twitter.com/tnD04cImtm — hA⁦Ⓜ️⁩AdA⁦⁦⁦🌐⁦ (@Drinkcoffee77) August 20, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: محمد طارق، معاذ الحناوي، محمد الشربيني، إسلام جابر، علاء سلامة.

بينما في وسط التشكيلة سيكون كلاً من: إبراهيم عبد الخالق، محمود سوستة، غنام محمد، أما في هجوم فريق الإنتاج سيلعب الثنائي، مصطفى البدري، مامادو نياس.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 76 نقطة بفارق أربع نقاط مع أقرب المنافسين له غريمه التقليدي فريق الأهلي برصيد 72 نقطة.

وجاء منافسه الإنتاج الحربي الذي يصارع من أجل البقاء في منافسات الدوري، حيث يحتل في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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