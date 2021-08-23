مودل روز تُشعل ضجة بالرقص والشرب في حانة وفستان فاضح بعيد ميلادها!

تصدر اسم عارضة الأزياء السعودية مودل روز، التريند في المملكة، وسط مطالبات بمحاسبتها، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها بطقوس وملابس جريئة.

مودل روز بفستان فاضح

ونشرت مودل روز فيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي فستاناً برتقالياً كشف صدرها بطريقة فاضحة، وبدأت بالرقص والشرب في حانة وسط أصدقائها الشباب.

وهو ما أثار موجة غضب واسعة ضدها، خاصة أنها بحسب تعبيرهم، ضربت عادات وتقاليد بلادها بعرض الحائط.

بلوك مودل روز

وجاء في أحد التعليقات: (لازم تقام حملة ضد مودل روز حملة تبليك ومقاطعه لكل شيء تعلن عنه ! اللي بسنابها وانستقرامها لا يرضي الله ومجاهرة بالمعاصي تعري شرب رقص مع الرجال !!! #بلوك_مودل_روز اذا بُليتم فأستترو !! كل احد يتابعها هو بطريقة او بأخرى داااعم لها في ما هي فيه).

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لازم تقام حملة ضد مودل روز حملة تبليك ومقاطعه لكل شيء تعلن عنه !

اللي بسنابها وانستقرامها لا يرضي الله ومجاهرة بالمعاصي تعري شرب رقص مع الرجال !!! #بلوك_مودل_روز

اذا بُليتم فأستترو !! كل احد يتابعها هو بطريقة او بأخرى داااعم لها في ما هي فيه — جوآهر 💎 (@jojodiamond99) August 22, 2021

ورجح آخر أن جرأة الفاشينستا السعودية زادت بعد وفاة والدها، وكتب: (احس مودل روز انهبلت بعد وفاة ابوها الله يرحمه).

احس مودل روز انهبلت بعد وفاة ابوها الله يرحمه — سَ🌬. (@Ss___91) August 22, 2021

ووافقته أخرى الرأي وكتبت: (مودل روز مو طبيعي اللي تسويه احسها تحاول تنسى همها او انهبلت اكيد انهبلت).

مودل روز مو طبيعي اللي تسويه احسها تحاول تنسى همها او انهبلت اكيد انهبلت 🦦🙋🏻‍♀️ — وآو (@JhRgQiJjigezFTU) August 22, 2021

وعبر آخر عن صدمته قائلاً: (بخصوص سنابات روز !! انا مصدومه من الي شفته شي مقرف و يجيب الغثيان كنت اتابعها من زمان و قبل فترة سويت لها انفولو بس بين فترة وفترة ادخل اشوف ستورياتها طول فترة متابعتي لها ما شفت اقرف من سناباتها اليوم صدمتني جرأتها و كيف عادي عندها تطلع بالشكل هذا).

بخصوص سنابات مودل روز 😐!! انا مصدومه من الي شفته شي مقرف و يجيب الغثيان كنت اتابعها من زمان و قبل فترة سويت لها انفولو بس بين فترة وفترة ادخل اشوف ستورياتها طول فترة متابعتي لها ما شفت اقرف من سناباتها اليوم صدمتني جرأتها و كيف عادي عندها تطلع بالشكل هذا — رِ 🇵🇸 (@daisy_intae) August 23, 2021

وكتبت مغردة: (مودل روز انجنت خلص).

مودل روز انجنت خلص — Farah Zayed✨ (@FarahZayed10) August 22, 2021

وبطريقة مشابهة كتب متابع: (ايش الهباب اللي مسويتو مودل روز ).

ايش الهباب اللي مسويتو مودل روز 😀 — تالـه (@iitl22) August 22, 2021

وسخرت مغردة قائلة: (باقي نقطه بس لمودل روز وتطلع بدون ملابس من البيت).

باقي نقطه بس ل مودل روز وتطلع بدون ملابس من البيت. — ‎‏﮼زيانة (@zeyanaahmed) August 22, 2021

وكانت روز قد استنجدت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليساعدها على التخلص من زوجها رجل الاعمال السعودي محمد الحمود.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على (تويتر) قبل أسابيع، كتبت عارضة الأزياء السعودية: (بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم).

وكشفت روز حقيقة حملها للجنسية الأمريكية حيث تقيم، وقالت: (و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كأي امرأه سعودية ما تحمل اي جنسية اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي).

بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأه تتعرض للظلم #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وختمت روز كلامها: (جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده. ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت).

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زوج روز: (سأكون بصفها)

من جهته، رد محمد الحمود على مودل روز بفيديو عبر (سناب شات) عرض خلاله أن يساعدها في ما تحتاج إليه وما يواجهها، وأنه مستعد لتقديم يد العون لها فيما تحتاجه أو في أي قضايا تقوم برفعها ماعدا قضية الخلع التي رفعتها ضده.

وقال الحمود: (إذا زوجتي عندها قضية الآن قائمة غير قضيتي، وطُلب مني أكون في صفها لأن القضية صارت في الوقت اللي كنتُ فيه معاها وكنا مع بعض كنتُ مع الحق؛ لأنّ الباطل ما راح يدوم، وأنا بقف بحسب أصولي وبحسب الأدلة اللي عندي، وأنا مستعد أكون أول الناس بصفها).

مودل روز تدفع لزوجها شهرياً

إلى هذا، كشفت مصادر أن سبب طلب روز الخلع من زوجها في محاكم السعودية، هو صدور حكم قضائي ضدها أمام محكمة أمريكية بإلزامها بدفع مبلغ مالي لزوجها شهريا.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة (المرصد) السعودية، أن محكمة كاليفورنيا ألزمت روز بأن تدفع لزوجها محمد الحمود 23 ألف دولار شهرياً أي ما يعادل 88 ألف ريال ، على أن يستمر القرار هذا القرار للأبد.

وكشفت مودل روز قبل أيام المزيد من تفاصيل رفعها قضية خلع ضد زوجها، وقالت: (طلبت صوتي يوصل لأنه ما بالعادة بتاخد وقت هذا، لأن الخلع بسيط وسهل خاصة بوقت وعهد الأمير محمد بن سلمان، حقوق المرأة لازم تاخدها ما تبغى تعيش مع رجال يبقى تطلب الخلع وهذا حق شرعي أصلا، عرفتوا! فإذا كان ما يرغب يطلق فينخلع).

مودل روز | أحتاج وقفتكم معي عشان صوتي يوصل للملك سلمان وولي العهد pic.twitter.com/e4zD6SI7q8 — المتداول على اليوتيوب (@YT123Z) August 11, 2021

وحول حصول محمد الحمود على حكم قضائي ضدها في أمريكا، قالت روز: (لا حد يلعب عليكم ويقولكم القضية انكسبت، ما في قضية انكسبت معروف قضايا أمريكا تاخد سنين وسنين، فما تخلوا أحد يستغل الفرصة ويقعد يتنطط).

وكشفت روز أن قضية الخلع لا يستدعي حضورها للجسات في السعودية، نظراً لكون الجلسات أونلاين، وحتى محاميها لا يحضر، وعقبت: (يعني حتى لو روحت هناك ما هقدر أروح محكمة وأتكلم مع القاضي).

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