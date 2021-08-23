لوكاكو يوقع هدفه الأول مع تشيلسي في ديربي الدوري الإنجليزي (فيديو)

وقع البلجيكي روميلو لوكاكو 28 عامًا الذي انضم حديثًا إلى فريق تشيلسي، هدفه الأول في شباك مرمى أرسنال بطريقة رائعة والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين دون رد خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لوكاكو والهدف الأول

وجاء هدف المهاجم البلجيكي لوكاكو في الدقيقة ال15 من مجريات أحداث الشوط الأول من اللقاء بعد هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بأقدامه على يسار حارس مرمى أرسنال بعد عرضية جميلة.

بينما جاء الهدف الثاني لفريق تشيلسي “البلوز” في الدقيقة ال35 عن طريق رييس جيمس بتسديدة قوية سكنت شباك مرمى شباك فريق أرسنال.

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ومع مجريات الشوط الثاني مارس فريق أرسنال الضغط على لاعبي فريق تشيلسي، مع إهداره العديد من الفرض الضائعة من أجل العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين دون مقابل.

وبهذا الفوز تصدر فريق تشيلسي “البلوز” صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي “البريمرليج” برصيد 6 نقاط، بينما تجمد فريق أرسنال عقب تلك الخسارة الثانية على التوالي في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير من الدوري الممتاز.

لوكاكو وتشيلسي

وتعاقد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع فريق تشيلسي من جديد بصفقة بلغ قيمتها 115 مليون يورو بعقد لمدة خمس سنوات.

وتصدر صفقة انتقال لوكاكو، قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي “البريميرليج” عقب عودته من جديد إلى صفوف السابق تشيلسي قادمًا من فريقه الإنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، حيث بلغت 98.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 115 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

Sum that first half up in three words, go! 👇 pic.twitter.com/SwljG6YM7D — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 22, 2021

وأصبح بذلك لوكاكو يحتل المركز الثاني في قائمة الصفقات التاريخية في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما أنه اللاعب الوحيد الذي يحتل في مركزين مختلفين في القائمة، وسبق وأن انتقل إلى فريق إيفرتون إلى مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” خلال موسم صيف 2017، ليحتل بذلك في المركز السادس.

ويتربع على عرش القائمة اللاعب الإنجليزي جاك جريليش الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف فريق مانشستر سيتي قادمًا من فريق أستون فيلا بصفقة بلغت 117.5 مليون دولار.

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