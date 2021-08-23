شقيقة دنيا بطمة تثير الجدل بتبادل القُبلات مع زوجها وتستعرض بـ”الشورت الأسود”! (شاهد)

اثارت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربيّة دنيا بطمة، جدلاً واسعاً بنشرها صوراً وهي تتبادل القبلات مع زوجها فؤاد قبيبو.

واعتبر الجمهور أنّ ابتسام بطمة باتت تتخطّى الحدود بالتصرفات التي تنشر صوراً لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

كما أثارت ابتسام بطمة الجدل بنشرها مقطعاً وهي تستعرض “شورت” امام المرآة .

ابتسام بطمة بقفطان مغربي ومكياج صارخ

وسبق هذه الصور، أن نشرت ابتسام، شقيقة دنيا بطمة، صوراً من جلسة تصوير جديدة ابتعدت فيها هذه المرة عن الإثارة والجرأة.

وظهرت ابتسام بطمة وهي ترتدي قفطاناً مغربياً باللون البنفسجي الفاتح، واعتمدت مكياجاً صارخاً غير ملامحها بشكل كامل.

واعتمدت شقيقة دنيا بطمة تسريحة الشعر المرفوع، كالعرائس، مع تاج مرصع بالكريستال الأخضر الذي طغى على مجوهراتها أيضاً.

وكانت دنيا بطمة أول المعلقين على صور شقيقتها، وكتبت: (جمالك)، ثم إيموجي نار في إشارة إلى أنها مثيرة، بينما شبه متابعون إطلالتها بإطلالة العروس المغربية في زفافها.

دنيا بطمة بالشورت

كانت الفنانة المغربية دنيا بطمة نشرت صوراً لها وهي ترتدي شورت مع تي شيرت” أسود اللون في أحد متاجر بيع الملابس.

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ولم يفوّت الجمهور، الفرصة لتوجيه انتقادات حادة للفنانة دنيا بطمة، سواء على ملابسها الجريئة، أو على تغير شكلها بسبب عمليات التجميل التي تجريها.

وقال أحد المعلقين: “كل نهار راس جديد”.وكتب آخر: “بدلتي راس تاني”.وقال ثالث: “كل يوم بلوك ووجه جديد”، فيما طالبها البعض بنشر صورها بلا فلتر.

اقتحام الأمن المغربي خطوبة ابتسام بطمة

وفي سياق آخر، نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي قبل أشهر صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة في حينها، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً من احتفالها والعائلة بخطوبة شقيقتها ابتسام على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

الجدير ذكره أنّ ابتسام بطمة غادرت يوم السبت 13 مارس 2021، أسوار سجن الأوداية بمدينة مراكش، بعد انقضاء عقوبتها المحددة بالسجن سنة، على خلفية قضية ابتزاز المشاهير المعروفة “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.