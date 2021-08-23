فتاة شقراء تثير الرعب بين المواطنين في رام الله .. شاهد ماذا تفعل بضحاياها!

أثارت فتاة شقراء في محافظة رام الله والبيرة بفلسطين، ذعراً بين المواطنين إثر تداول صور وفيديوهات لها، وهي تتجول في المدينة وتدخل المحال التجارية وتطلب الهواتف الشخصية بحجة المساعدة.

عصابة لسرقة الصور الشخصية

وذكر مواطنون أن الفتاة الشقراء تدعي أنها تريد المساعدة، وفور حصولها على الهواتف، تبدأ بالبحث عن معلومات وصور.

وتظهر الفتاة بأحد الفيديوهات لحظة شك أحد المواطنين فيها، وطلبه منها أن تتخلص من الأغراض التي في يدها وأن تغادر المكان، بينما تطلب منه سيدة أخرى أن يبلغ الشرطة.

ونشرت الإعلامية الفلسطينية شذا ريماوي صورتين للفتاة الشقراء عبر صفحتها على (فيسبوك)، وعلقت: (هاي وكمان عصابة معها منتشرين بمنطقة رام الله بتطلب انها توخذ تلفونكم بحجة انو ناسية تلفونها وبتروح تبعت الصور يلي بالجوال لرقم من الناصرة، انتبهوا منها وقت تواجدكم برام الله او محيطها).

وتابعت ريماوي: (في ناس بتحكي انو بتنام وبتصحى بسيارة وبتغير فيها، وبتكون صافة السيارة ورا النجمة مول، ناهيك عن التحرش في البنات وتجولها بمناطق مختلفة مثل لاكاسا مول).

وروى أحدهم ماحدث معه بسببها، وكتب في تعليقه على منشور شذا: (اجت عندي عل محل ، اخدت التلفون بحجة بدها تحكي تلفون ضروري ، بس شفت اشي غلط سحبت التلفون من ايدها وبلغت عنها الشرطة).

القبض على شقراء رام الله

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، القبض على الفتاة.

وقال إنه وعلى إثر تداول نشطاء ومواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة تتجول في مدينة رام الله وتدخل للمحال التجارية وتطلب الهواتف الشخصية وخاصة للفتيات اللواتي يعملن في عدد من المحال بحجة المساعدة، على الفور بدات الشرطة باجراءات البحث والتحري .

اقرأ أيضاً: ليبي يرتدي ملابس نسائية يثير ضجة واسعة بعد عقابه بطريقة لا إنسانية (فيديو)

وأشار ارزيقات إلى أنه وردت إشارة للشرطة صباح اليوم الإثنين بوجود الفتاة في مكان ما بمدينة رام الله، وعلى الفور تحركت قوة من ادارة الحراسات وتمكنت من القبض عليها واحضارها لمديرية الشرطة .

ووجه ارزيقات مناشدة ونداء لكل من تعرض للاعتداء من قبل هذه الفتاة ضرورة التوجه لمديرية شرطة رام الله والبيرة لتقديم شكوى بحقها.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة اعتقالها، وسط شكوك بأنها متحولة جنسياً بحسب النشطاء خاصة بعدما ذكر البعض أنها تتحرش بالفتيات، دون تأكيد ذلك من مصدر رسمي بعد.

وشهدت بعض الدول العربية في الأيام الماضية حوادث مُشابهة ومثيرة للجدل، ففي الأردن، تداول ناشطون مقطع فيديو يوثق فضيحة خادشة للحياء لشاب داخل سيارته من نوع (البريوس طبربور)، وسط عبارات غضب واستنكار بضرورة محاسبته قانونياً لمنع انتشار الفاحشة.

القصة بدأت عندما نشر حساب بمواقع التواصل مقطع فيديو لرجل مجهول الهوية، يمارس عملاً غير أخلاقي داخل سيارة من نوع “تويوتا بريوس”.

وأظهر الفيديو المتداول شاب في أوائل العشرينات من عمره وهو يخرج عضوه الذكري خلال قيادة سيارة من نوع بريوس والذي تزامن مع تواجد أحدهم على شبابيك إحدى البنايات وقام بالتقاط الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد انتشار الفيديو، أثار الحادث غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين بمحاسبة الشاب على هذا السلوك في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى ضرورة فضحه وكشف هويته أمام عامة الناس، خصوصاً أن المجتمع الأردني محافظ بطبعه.

وأثارت الفضيحة الجنسية غضب الشارع الأردني الذي عبر عن ذلك بعدة تغريدات وتعليقات غاضبة عبر وسم “#بريوس_طبربور”.

اقرأ أيضاَ: سكان العقبة في الأردن يستيقظون على جريمة مروّعة .. فتاتان تقتلان شقيقهما لهذا السبب!

الجهات الأمنية بدورها أكدت أنه تم القبض على الشاب وتحويله للتحقيق من اجل إتخاذ الإجراء المناسب ضده بسبب هذه الفضيحة.

سائق تاكسي في العقبة

ولم تهدأ فضيحة “البريوس طبربور” حتى شغل الأردنيين فضيحة جديدة بطلها سائق تاكسي بالعقبة.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام أردنية، فإن السلطات الأردنية أوقفت سائق تاكسي، قام بعرض مقطع مخل للاداب داخل سيارته العمومية وهي مصطفة أمام أحد المحال التجارية في محافظة العقبة.

وألقت الأجهزة الأمنية في الأردن بالأمس القبض على سائق قام بعرض مقطع مخل بالآداب العامة، و أودعته للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه، الذي سيتضمن كفالة عدلية.

كويتية تكتشف أن صديقها شاب

وفي الكويت، اكتشفت فتاة جامعية أن صديقتها التي تحاول إقناعها بتعاطي المخدرات، ما هي إلا شاب متشبه بالجنس الآخر.

وقالت الفتاة للشرطة: (رفيقتي التي تعرفت عليها منذ أسابيع وتحدثت معها طويلا وشعرت بأنها إنسانة جيدة وتوجه لي النصيحة تحثني على تعاطي المخدرات حتى تكون الحالة المزاجية على ما يرام).

وأثناء التحقيق، اكتشفت الشرطة أن صديق المدعية ليس إلا شاباً يرتدي باروكة وفستاناً، وتم إحالته الى المباحث الجنائية، وكذلك المضبوطات في حقيبته النسائية.

الجدير بالذكر أن القانون الكويتي يعاقب المتشبهين بالجنس الآخر، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي (3300 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك