تفاعل واسع مع رسالة رجل أعمال عماني من أمام القنصلية العمانية بإسطنبول (فيديو)

تفاعل العديد من النشطاء العمانيين بمواقع التواصل مع رسالة لرجل الأعمال العماني محمد الهاشمي، وجهها للسلطات العمانية ووزارة الخارجية تحديدا من أمام مقر السفارة العمانية بإسطنبول.

وظهر محمد الهاشمي من أمام قنصلية بلاده في تركيا مثبتا تاريخ اليوم 23 أغسطس 2021.

رسالة من مواطن عماني من أمام القنصلية العمانية باسطنبول يوجهها إلى من يهمه الأمر بوازرارة الخارجية@FMofOman

سؤالنا لوزارة الخارجية:

بما أننا لدينا عشرات الآلاف من الشباب الباحثين عن عمل، فلماذا لا يتم توظيف الشباب في السفارات والقنصليات في الخارج فهم أولى بالوظائف من الغرباء؟ pic.twitter.com/shO4wy1lEi — Saif Alnofli (@saifalnofli9) August 23, 2021

وكان له شكوى وانتقاد بشأن عدم تواجد أي موظف عماني داخل قنصلية السلطنة بإسطنبول.

رجل أعمال عماني ينتقد قنصلية بلاده في اسطنبول

وقال:”لا يوجد فيها أي موظف عماني جيت القنصلية عشان اعمل توكيل معاملة بسيطة أخدوا الأوراق وجالي أحد يتكلم إنجليزي ويقول لازم تترجمها بالتركية.” فتساءل:”طيب ما فيه موظف عماني قالوا ما فيه لازم تترجمها وهذا شيء متعب كتير”

وأشار رجل الأعمال العماني أن هناك عددا كبيرا لا يستهان به من العمانيين في تركيا والذين يأتون للدراسة والسياحة والزيارة، مما يلزم تواجد موظفين عمانيين بقنصليتهم مستنكرا كون الموظفين كلهم أجانب.

كما لفت إلى وجود عدد كبير من الشباب والبنات العمانيين الدراسين للسياسة والاقتصاد والقانون وفي حاجة للعمل، فماذا لا يتم توظيفهم بالقنصليات.

ووجه محمد الهاشمي في نهاية حديثه نداء لوزارة الخارجية العمانية بضرورة تعيين عمانيين، في القنصلية بتركيا بأقصى سرعة.

من جانبه علق الناشط العماني الشهير سيف النوفلي، على مقطع الهاشمي بقوله:”سؤالنا لوزارة الخارجية:بما أننا لدينا عشرات الآلاف من الشباب الباحثين عن عمل، فلماذا لا يتم توظيف الشباب في السفارات والقنصليات في الخارج فهم أولى بالوظائف من الغرباء؟”

وفي سياق آخر أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، عن تعميم جديد لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بشأن بعض التغييرات التي ستسري بدءاً من 1 سبتمبر المقبل، ومنها السماح للمسافرين المحصنين بدخول السلطنة.

ووفقاً للتعميم الذي نشرته الهيئة على حسابها الرسمي بتويتر، يجب على جميع القادمين إلى السلطنة إبراز شهادة طبية تفيد بتلقي جرعتين من إحدى اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ المُعتمدة في السلطنة، أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه.

⏺الإجراءات المتبعة على القادمين إلى السلطنة بدءًا من الأول سبتمبر 2021م في تمام الساعة 12 ظهرًا التفاصيل 🔽#سافر_مطمئنا#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/1K0MGOoIOk — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) August 23, 2021

كما يجب أن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة للقاح فيروس كورونا 14 يوماً قبل موعد الوصول إلى السلطنة.

هيئة الطيران المدني تصدر تعميمًا لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة بالسلطنة بناءً على القرار الصادر عن اللجنة العليا #COVID-19 بشأن إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ويسري القرار بدءًا من 1 سبتمبر 2021م من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السلطنة pic.twitter.com/8Wy1HxzByK — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) August 23, 2021

ويُعفى القادمون إلى سلطنة عمان من عمر 18 عاماً وأدنى من شرط تلقي اللقاح، وشرط الخضوع لفحص “PCR”.

وقررت سلطنة عمان أيضاً إنهاء العمل بقائمة الدول التي يُحظّر على القادمين منها دخول أراضي البلاد.

ويُعفى من الحجر الصحي جميع القادمين الذين يُبرزون شهادة فحص “PCR” بنتيجة سلبية.

وستُطبَّق هذه الإجراءات بتاريخ 1 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت السلطنة.

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