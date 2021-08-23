بريطانيتان يعتنقن الإسلام بعد تأثرهما بأخلاق محمد صلاح (صور)

أشهرت فتاتان من دولة بريطانيا إسلامهما خلال زيارة قصيرة لهما إلى جمهورية مصر، بعد تأثرهما بأخلاق اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

تواضع محمد صلاح

وقالت البريطانيتان الشقيقتان نيكي وإيمي، ” لقد تأثرنا بأخلاق المسلمين في أوروبا وتواضع المصري محمد صلاح، معبرتا عن حبهما للدين الإسلامي وسعادتهما باعتناقه بعد دراسة وتفكير دون إجبار أو إكراه من أجل فعل ذلك”.

وأردفت البريطانية إيمي، ” نحن في زيارة مستمرة إلى دولة مصر من أجل السياحة، ولقد سمعنا عن الدين الإسلامي ولمسنا أخلاق المسلمين المقيمين في أوروبا وحسن معاملاتهم مع الأخرين، إلى جانب متابعتنا للاعب المصري محمد صلاح ومشاهدة أخلاقه وتواضعه”.

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وبينت إيمي، ” لقد فكرنا في اعتناق الدين الإسلامي من خلال زيارتنا المتكررة إلى دولة مصر، والتي رسخت لدينا الصورة الإيجابية عن الإسلام والمسلمين”، وفق ما نشرته صحيفة اليوم السابع.

وساهم اللاعب المصري محمد صلاح من خلال احتراف في عالم كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في نشر أخلاق الإسلام من خلال تواضعه ومحبة جماهير فريق ليفربول له، وهو ما أدى إلى تراجع الكراهية للإسلام والمسلمين.

محمد صلاح وليفربول

وفي سياق آخر، فقد اعتذر نادي ليفربول الإنجليزي عن التحاق المصري محمد صلاح إلى صفوف منتخب بلاده مصر، من أجل خوض مباريات تصفيات القارة الأفريقية من منافسات الجولة الأولى والثانية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وبين النادي، في خطاب وجهه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتذار قدوم اللاعب وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة من قبل السلطات البريطانية والتي تفرض على القادم إلى إنجلترا بالحجر الصحي لمدة عشر أيام وهو ما يخشاه إدارة الفريق لعدم ممارسة اللاعب التمارين في تلك المدة.

🚨 رسميًا | نادي ليفربول لن يسمح للاعب محمد صلاح بالانضمام إلى منتخب مصر في فترة التوقف الدولي القادمة خوفًا من غياب اللاعب لمدة عشر ايام بسبب الحجر الصحي. pic.twitter.com/7DcwjyDI1X — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) August 23, 2021

ويواصل الاتحاد المصري اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، من أجل تسهيل عودة عدد من اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم في تصفيات كأس العالم، والتي تستوجب إعفائهم من قيود السفر في البلدان الذين يلعبون بها بسبب وباء فيروس كورونا.

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