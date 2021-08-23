انتخابات مجلس الشورى في قطر “تغضب” الكاتب السعودي عبدالعزيز الخميس

انتقد الكاتب السعودي عبدالعزيز الخميس، انتخابات مجلس الشورى في قطر والتي تعتبر الانتخابات الأولى من نوعها في البلاد، الامر الذي أثار غضب الكثيرين من كتاب دول الجوار لنجاح التجربة الديمقراطية في قطر.

وحدد مرسوم أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. كما نص المرسوم على أن “يُدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد”.

انتخابات مجلس الشورى تغيظ عبدالعزيز الخميس

وقال عبدالعزيز الخميس في تغريدة رصدتها “وطن”، ( يفتخرون بأول انتخابات فيها تمييز عنصري في العالم…ياللغباء…يوم الانتخابات وصمة عار في جبين كل حر يرفض أن يكذب عليه ويزيف مسؤول بالديمقراطية المزيفة… تعودوا الكذب والتزوير وافراغ كل المسميات من معانيها. كل القيم الجميلة حين يمسوها تتحول الى قيم مزيفة بالجهل والحقد والعنصرية).

يفتخرون بأول انتخابات فيها تمييز عنصري في العالم…ياللغباء…يوم الانتخابات وصمة عار في جبين كل حر يرفض أن يكذب عليه ويزيف مسؤول بالديمقراطية المزيفة… تعودوا الكذب والتزوير وافراغ كل المسميات من معانيها. كل القيم الجميلة حين يمسوها تتحول الى قيم مزيفة بالجهل والحقد والعنصرية. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) August 22, 2021

وكان قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر، في 29 يوليو الماضي، قد أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.

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وينص القانون على أنه “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر”.

أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”. ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا يعينهم أمير قطر.

رئيس الوزراء يدعو القطريين للمشاركة

من جانبه، دعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة المواطنين القطريين إلى “المشاركة الإيجابية” في الانتخابات، وأعرب عن تمنياته للمرشحين بـ”التوفيق، وبمنافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن “الانتخابات تجري تحت سقف الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها أمير البلاد، والتي يجب علينا جميعاً المحافظة عليها”.

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وتابع بالقول: “إن مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة”.

تغريدة عبدالعزيز الخميس تثير ضجة

وعلق الناشط أحمد بن راشد بن سعيد على تغريدة الكاتب السعودي عبدالعزيز الخميس قائلاً :” عبيد الاستبداد لا يطيقون حتى اسم “انتخابات”، تعجبهم كلمة “صندوق” إذا اقترنت بالتفكير المغلق أو بالمال، لكنهم يفرّون منها ولهم (…) إذا اقترنت بكلمة “اقتراع”. #دعبس من غلمان #الثورة_المضادة، شديد الغباء، كثير النباح ضد الانتخابات في #قطر، مصفّق للانقلابات في #مصر و #ليبيا و #تونس.”.

عبيد الاستبداد لا يطيقون حتى اسم "انتخابات". تعجبهم كلمة "صندوق" إذا اقترنت بالتفكير المغلق أو بالمال، لكنهم يفرّون منها ولهم (…) إذا اقترنت بكلمة "اقتراع". #دعبس من غلمان #الثورة_المضادة، شديد الغباء، كثير النباح ضد الانتخابات في #قطر، مصفّق للانقلابات في #مصر و #ليبيا و #تونس. pic.twitter.com/PATe3ufhqK — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) August 23, 2021

والجدير بالذكر أن الكاتب السعودي عبدالعزيز الخميس المقرب من البلاط الملكي، دائم التطاول على قطر وسلطنة عمان والكويت في تغريداته المثيرة للجدل.

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