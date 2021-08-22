موعد ومعلق مباراة يوفنتوس وأودينيزي والقنوات الناقلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس لخوض أولى مواجهاته القوية مساء اليوم الأحد أمام منافسه أودينيزي ضمن منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان، البحرين.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق يوفنتوس وأودينيزي عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لامتلاك حقوق البث مباريات منافسات الدوري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الموسم.

اقرأ المزيد: انتر ميلان يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بفوز نظيف على جنوى (شاهد)

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين المنافسين عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي الناطقة بالعربية عبر قناة موقع اليوتيوب المعلق الرياضي ميشيل سعد.

تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيلعب المدرب ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام منافسه أودينيزي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كريستيانو رونالدو، كييزا، ألفارو موراتا.

تشكيلة فريق أودينيزي

وسيدخل المدرب لوكا غوتي في تشكيلة أساسية أمام منافسه يوفنتوس، حيث سيكون في حراسة المرمى ماركو سيلفيستري.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: ناهويل مولينا، يانز ستروجير لارسن، رودريجو بيكاو، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، روبيرتو بيريرا، لازار ساماردزيتش، تولغاي أرسلان، إيناسيو بوسيتو.

أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من، فرناندو يورينتي، كريستو رامون، جيرارد دولوفيو.

وكان قد فشل فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” من الحفاظ على هيمنته على لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لتسعة مواسم متتالية، لينجح فريق الإنتر ميلان من التتويج باللقب بعد عشرة سنوات من الغياب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك