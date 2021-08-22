معهد كوينسي: انتخابات مجلس الشورى في قطر تشكل تهديدا للسعودية والإمارات.. لماذا؟

تناول معهد “كوينسي” الأميركي في تقرير له الأحداث الجارية في قطر والاحتجاجات التي وقعت جراء، اعتراض البعض وتحديدا داخل قبيلة “آل مرة” على قانون انتخابات مجلس الشورى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الانتخابات تمثل تهديدا كبيرا للسعودية والإمارات.

التقرير الذي كتبه أنيل شلين ذكر أن الاحتجاجات في قطر هدأت نهاية الأسبوع. وجاءت الاضطرابات في أعقاب موافقة الأمير تميم بن حمد آل ثاني في 29 يوليو الماضي، على قانون انتخاب جديد يحكم أول انتخابات في قطر لهيئتها التشريعية، مجلس الشورى.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من أن القانون سيمنع بعض القطريين من التصويت في الانتخابات أو الترشح. وجاء الاستياء بشكل خاص من أفراد قبيلة المرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في البلاد.

انتخابات مجلس الشورى في قطر

وتابع التقرير أن انتخابات مجلس الشورى الأولى يجب أن تجري كما هو مخطط لها في أكتوبر، لكن الاضطرابات توضح التحديات الكامنة في تنفيذ الإصلاحات السياسية.

ويحد قانون الانتخاب من حقوق التصويت للمواطنين الذين أقامت أسرتهم في قطر قبل عام 1930، في حين أن المواطنين المتجنسين غير مؤهلين للترشح للمناصب.

ويدور الجدل حول مسألة من يعتبر قطريًا كاملاً ، حيث تتخذ الدولة خطوات مبدئية نحو التحول الديمقراطي. يسمح قانون الانتخاب الجديد للقطريين المؤهلين بانتخاب 30 من أصل 45 عضوا في مجلس الشورى.

وقام الأمير سابقًا بتعيين جميع الأعضاء الـ 45. وسيمثل الأعضاء الثلاثين 30 دائرة انتخابية ، تستند كل منها إلى مكان إقامة القبيلة في الثلاثينيات كما سجلها المسؤولون الخاضعون لسلطة الحماية البريطانية منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

الاحتجاجات في قطر

وأشار تقرير معهد “كوينسي” إلى الاحتجاجات النادرة التي شهدتها قطر، وقال إنها اكتسبت زخمًا جزئيًا نتيجة مقاطع فيديو نشرها هزاع المري، أحد أفراد قبيلة المرة التي تعيش في أم الزبار، غرب الدوحة.

وارتفعت شهرة المحامي القطري بعد أن نشر خطابات حماسية نيابة عن حقوقه وحقوق أفراد عشيرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم استدعائه في 9 أغسطس الجاري: آخر تغريدة له ورد فيها: “لدي تحقيق جنائي في مجلسي (غرفة الاستقبال) الآن ، وأطلب مني الذهاب معهم”. وتجمع أفراد عشيرته في وقت لاحق خارج مكتب المدعي العام للمطالبة بالإفراج عنه.

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كانت هناك مخاوف من أن القبائل القطرية الأخرى قد تنضم أيضًا إلى الاحتجاجات ، بما في ذلك قبيلة بني يافا. يبدو أن الحكومة قد تواصلت مع شيوخها بشكل استباقي لمعالجة مخاوفهم.

وفي مقطع فيديو مع الهاشتاغ الرائج “قطر هي قبيلتنا” ، قام الأخ الأصغر للأمير خليفة آل ثاني بزيارة مجلس بني يافا. وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، الأحد ، لقاء بين عضوة آل مرة عبد الله بن فهد بن غراب المري وأفراد من قبيلة بني يافا.

ويستطرد التقرير:” وبّخ بعض القطريين المتظاهرين لأنهم نزلوا إلى الشوارع بدلًا من اتباع الإجراءات القانونية ، مثل تقديم شكاواهم إلى لجنة التظلمات.

وأشار آخرون إلى أن أعضاء مجلس الشورى الأوائل المنتخبين ديمقراطياً سيكون لهم سلطة تعديل قانون الانتخاب لمنح الحقوق الكاملة لجميع المواطنين.

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ويمثل المواطنون حوالي 10 في المائة فقط من حوالي ثلاثة ملايين شخص يعيشون هناك ، والغالبية العظمى منهم من العمال الوافدين الذين يفتقرون إلى معظم الحقوق على الرغم من إصلاحات العمل التي تم تنفيذها العام الماضي.

إن صعوبة تحديد من “يعتبر” قطريًا بالكامل ، وبالتالي مؤهلًا للتصويت ، معقدة بسبب حقيقة أنه قبل اكتشاف النفط وإنشاء أنظمة الدولة الحديثة في شبه الجزيرة العربية، كان العديد من السكان على الأقل بدوًا جزئيًا بسبب الظروف البيئية القاسية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك أدى انهيار صناعة اللؤلؤ بحلول الثلاثينيات من القرن الماضي إلى إجبار العديد من السكان على مغادرة شبه الجزيرة القطرية بحثًا عن سبل عيش جديدة.

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وقد يعكس تحديد عام 1930 باعتباره العام الفاصل للحق في التصويت جزئيًا اعترافًا بهؤلاء السكان الذين بقوا في قطر طوال السنوات العجاف. بدأ تطوير موارد الوقود الأحفوري في تحسين نوعية الحياة في قطر بحلول الخمسينيات من القرن الماضي وكان يولد ثروة حقيقية بحلول السبعينيات: يتمتع المواطنون القطريون الآن بواحد من أعلى معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

يعيش أفراد قبيلة المرة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، كمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبعضهم حصل على الجنسية القطرية فقط بعد عام 1930.

وكان لقبيلة المرة بالفعل علاقة مشحونة إلى حد ما مع الدولة القطرية. اتُهم فرع قبيلة الغفرة بعدم الولاء نتيجة تورط أفراد معينين في الانقلاب المضاد عام 1996، والذي سعى إلى إعادة جد الأمير الحالي الذي عزله ابنه في عام 1995.

ويُزعم أن ذلك أدى إلى فقد ما يقرب من 5000 من أفراد القبيلة الجنسية القطرية في عام 2005، على الرغم من استعادة معظمهم وضعهم كمواطنين متجنسين في العام التالي.

وتؤكد الحكومة القطرية أن القرار عكس حقيقة أن هؤلاء الأفراد يحملون جنسية مزدوجة مع المملكة العربية السعودية. في أعقاب الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين على قطر عام 2017 ، اتُهم بعض آل مرة بالانحياز إلى الرياض. في عام 2017 ، حُرم ما يقرب من 50 آلرة من الجنسية القطرية.”

انتخابات مجلس الشورى القطري تهديد للسعودية والإمارات

ووفق التقرير فقد أبرزت الاضطرابات الأخيرة التوترات المستمرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما العداء الدائم لقطر من ثلاث دول خليجية محاصرة.

في الواقع ، أعرب مستخدمو تويتر القطريون عن قلقهم من تضخيم الاضطرابات بشأن القانون من قبل أولئك الذين تهددهم الإصلاحات الانتخابية في قطر ؛ وهي البحرين والإمارات والسعودية.

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وقادت الرياض وأبو ظبي الثورة المضادة ضد حركة “الربيع العربي” المؤيدة للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا منذ نشأتها في تونس في أوائل عام 2011.

في دول مجلس التعاون الخليجي ، الكويت هي الدولة التي تسمح لمواطنيها بالدور الأكثر مباشرة في الحكومة.

في حين أن الأسرة الحاكمة الكويتية غير منتخبة، ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطة حقيقية، مما يجعل الكويت الملكية الدستورية الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي. البقية هي ملكيات مطلقة.

وتعد جهود قطر للسماح لمواطنيها بالانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشورى أكثر تهديدًا من جهود الكويت، لأن البرلمان الكويتي الذي يتمتع بالتمكين النسبي يعود إلى عدة عقود، في حين أن إصلاحات قطر يمكن أن تعزز الضغط العام على بقية ملوك دول مجلس التعاون الخليجي لتحذو حذوها.

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