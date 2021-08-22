ليلى اسكندر تثير الجدل حول سبب عدم إنجابها مرة أخرى: (من وين ياحسرة)

أثارت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر جدلاً واسعاً بحديثها عن سبب عدم انجابها وزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، طفلاً آخراً بجانب طفلهما الأول يوسف.

ليلى اسكندر: كتير عبالي

وعبر فيديو في حسابها على تطبيق (سناب شات)، قالت ليلى اسكندر في إجابتها على سؤال أحد متابعيها ( بتفكري تجيبي بيبي ثاني): (كثير عبالي بس من وين يا حسرة).

وفسرت ليلى اسكندر عبارتها بالقول: (من وين؟ منضل عم نشتغل كل الوقت، بدنا نعيش ويوسف اسم الله عليه ويالله)، في إشارة الى اكتفائها به حالياً.

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وأثارت طريقة إجابة ليلى اسكندر جدلاً بين الناشطين، وعادت الشكوك حول انفصالهما الذي حدث بالفعل في وقت سابق لكنهما أعلنا عودتهما معاً مرة أخرى.

هجوم وانتقادات

وجاء في التعليقات: (مريام فارس بتشنغل أكثر منك وحملت ثلاث مرات).

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وكتب آخر: (مسوين انفلو هي وزوجها لبعضهم في الانستغرام).

ووافقته أخرى الرأي وكتبت: (هيا منفصلة من يعقوب من زمان).

بينما هاجمت أخرى المتابعة التي طرحت السؤال على ليلى اسكندر، وكتبت: (رغم ان الناس المفروض ما تتدخل بهذه الخصوصيات لكن ردها من وين يا حسرة عيب لان كلنا نعرف من وين وكيف يتكاثرون البشر كان المفروض تقولين اكتفيت بطفل واحد وخلص لا تقعدين تتفلسفين وتجيبين العيد).

وبرر آخر إجابة ليلى وقال: (قصدها من وين وقت اربي فيها الولد عم نشتغل لنعيش ان وقتها زحمه هم يجيبو الولد يتفرغون له ويربونه مو مثل ناس واجل سباق، اهم شي يجمعون اولاد والضحيه الام).

انفصال ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان

وكانت ليلى إسكندر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي انفصالها عن يعقوب الفرحان، وذلك بعد ست سنوات من الزواج أثمرت عن طفل واحد يُدعى “يوسف”.

وكتبت ليلى إسكندر حينها عبر تطبيق “سناب شات” منشوراً قالت فيه: “أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان”.

والمثير في الأمر آنذاك، أن ليلى اسكندر كانت قد عبرت عن اشتياقها لزوجها قبل 14 ساعة فقط من إعلان الانفصال، حيث كتبت: “هذا العيد التاني بدونك، صعبة، الله لا يضيع لك تعب وترجع بالسلامة بو يوسف”.

سبحان مغير الأحوال 14 ساعه بس انقلب كل شيء 💔💔!!#ليلى_اسكندر pic.twitter.com/Y2DzaH8SrD — خلود ∞ (@iKhl0d) July 31, 2020

وتصدر هاشتاج ليلي_اسكندر التريند الأول في السعودية في ذلك الوقت، واتهمها المغردون باستغلال يعقوب فرحان لتحصل على الجنسية فقط، وحين نالت مرادها، طلبت الطلاق.

الجنسية السعودية

وكانت ليلى اسكندر قد أثارت جدلاً واسعاً عقب إعلانها حصولها على الجنسية السعودية ، ما أثار التساؤلات حول ديانتها وهل اعتنقت الإسلام أم لا؟.

ونشرت ليلى اسكندر آنذاك فيديو عبرت فيه عن سعادتها بمنحها الجنسية السعودية.

كما ظهرت فى فيديو نشر على بعض المواقع الإلكترونية، شكرت فيه”ابودعيج” وذلك من أجل مساعدتها فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمنحها الجنسية السعودية، وظهر معها فى الفديو ابودعيج وهو يحمل هويتها الجديدة.

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وسمع صوتها في المقطع المصور وهي تلقي التحية على رجل يدعى “أبو دعيج” أثناء تناوله الطعام جالساً على الأرض.

وقام الأخير بتحيتها مثنياً على فنها وحضورها قبل أن يعلن أنه سيزف إليها بشرى سارة. وقدم لها بطاقة هويتها الجديدة حيث تبين أنها حصلت على الجنسية السعودية بصفة زوجة مواطن.

ولفت أبو دعيج إلى أن الهوية صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية السعودي ومن عدد من الجهات التي أظهرت الكثير من التعاون والتساهل.

وتوجه بالشكر إلى كل من قدم المساعدة في هذا الإطار في الدوائر الحكومية. وأرفقت ليلى الفيديو بعدما نشرته على حسابها على “سناب شات” بالتعليق: “إذا في حدا فلدنيا يقولون عنه كفو فهو انت يا محمد شامان العنزي باختصار”.

ومؤخراً، عاقبت السلطات السعودية ليلى اسكندر مع ثلاثة مشاهير آخرين من جنسيات مختلفة، وذلك بسبب نشرهم إعلانات خادعة ومضللة للمستهلكين عبر حساباتهم على تطبيق (سناب شات).

وقامت وزارة التجارة السعودية بالتشهير بالمشاهير الأربعة، مع تحديد عقوبتهم أمام الجميع، وذلك عبر حسابهم على (تويتر)، ومن ضمنهم الفنان السعودي حبيب الحبيب، والكويتي أحمد السالم، طليق الفاشينستا السعودية ملكة كابلي.

القرار الثاني.. المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية" العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/0BItu6Yk3n — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

وقالت الوزارة أن قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات، عن نشاط الفوركس المحظور في المملكة، تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تغريم كل واحد من المشاهير الأربعة بإجمالي 40 ألف ريال (11 ألف دولار)، مع إنذارهم لمخالفة التجارة الإلكترونية، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

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