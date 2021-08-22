ضاحي خلفان يدعو دول الخليج لمساعدة طالبان ويقترح إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل

في تغير مفاجئ لما كان يقوله بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، اقترح ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل

وقال خلفان في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، يتعين على الدول العربية الخليحية أن تساعد حركة طالبان على الحكم واستقرار الأمن فيها. مقترحاً إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل.

على الدول العربية الخليجية ان تساعد طالبان على الحكم واستقرار الأمن فيها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 21, 2021

انا اقترح إرسال قوات قطرية لتامين مطار كابول. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 21, 2021

ضاحي خلفان يتحدث عن جمهورية إسلامية

وأضاف ضاحي خلفان الذي هاجم الرئيس الأمريكي مؤخراً بسبب قرار الانسحاب من أفغانستان، إن قيام جمهورية اسلامية في أفغانستان لا يضير احدا على الإطلاق.

وزاد قائلاً :” بل بالعكس نظام جمهورية اسلامية سنية بجوار نظام جمهورية شيعية يحقق التوازن “.

قيام جمهورية اسلامية في أفغانستان لا يضير احدا على الإطلاق. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 21, 2021

بل بالعكس نظام جمهورية اسلامية سنية بجوار نظام جمهورية شيعية يحقق التوازن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 21, 2021

واعتبر أن “فتح مطار كابل للأفغان للمغادرة مسألة خطيرة للغاية”، وأضاف: “مغادرة الأجانب من كابل..صح..لكن الأفغان ليش”.

فتح مطار كابول للافغان للمغادرة…مسألة خطيرة للغاية… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 21, 2021

وقال خلفان: “تحليلي للوضع في أفغانستان… إن الانسحاب الأمريكي لم يكن وليد لحظة أعلنها الرئيس، جو بايدن، ولكن سبق ذلك الكثير من المفاوضات مع قادة طالبان”، لافتا إلى أن “الجماعات الأفغانية قد تتصارع في ما بينها، ويظل التنازع على السلطة قائما بين الجماعات المسلحة، وهنا تكمن الخطورة”.

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وأكمل موضحا: “حركة طالبان 2021 (يقصد الحالية)، تبدو غير طالبان الأمس..لكن هل سيتقبلها الآخرون في أفغانستان؟ الله أعلم”.

فوضى رحلات الإجلاء في مطار كبل

وكانت مصادر عسكرية أمريكية قد أكدت الجمعة استئناف رحلات الإجلاء من مطار كابول في وقت يتدفق فيه الآلاف من الأشخاص إلى المطار أملا في الهروب من حكم طالبان التي سيطرت على الحكم في البلاد منذ نحو أسبوع.

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة الأركان الأمريكية، إن رحلات الإجلاء من مطار كابول “استؤنفت” مضيفا أن “الرحلات العسكرية الأمريكية المتجهة إلى قطر وأماكن أخرى قد أقلعت، وهناك رحلات أخرى أقلعت نحو كابول في الوقت الذي أتكلم فيه معكم”، مشيرا إلى أن تعليق الرحلات “حدث في وقت باكر صباح الجمعة واستمر من ست إلى سبع ساعات”.

أين سيذهب من يغادر أفغانستان؟

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن “المرافق (المخصصة) للاستقبال في قطر كانت ببساطة قد بلغت كامل طاقتها. لم تكُن هناك أماكن إضافية لإرسال مزيد من الناس إلى هناك”.

وقد حصلت واشنطن على ضوء أخضر من برلين، من أجل إرسال بعض ممن تم إجلاؤهم، إلى ألمانيا حيث تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة.

وقال تايلور “نشكر حلفاءنا الذين يتعاونون معنا في هذا الجهد العالمي، بما في ذلك ألمانيا التي ستهبط على أراضيها رحلات جوية اليوم”.

في وقت سابق، قال مسؤول كبير في القيادة العسكرية المكلفة بالنقل الجوي إنه لم تكُن هناك أي عمليات إقلاع من كابول “لفترة طويلة” نظرا إلى اكتظاظ القواعد في المنطقة.

وأوضح الجنرال دان ديفوي أن المشكلة تكمن في “إدارة القدرات” في هذه القواعد العسكرية غير المجهزة لاستيعاب آلاف اللاجئين.

وتشهد المناطق المحيطة مباشرة بمطار العاصمة الأفغانية حالة من الفوضى، إذ يسعى الآلاف منذ يوم الاثنين إلى الفرار من البلاد التي باتت تحت سيطرة حركة طالبان المتهمة بمنع الوصول إلى المطار.

وبين الطرق المغلقة بالحشود واقتحام طائرات الشحن والأطفال الذين ألقى بهم آباؤهم فوق الأسلاك الشائكة، تعزز صور الفوضى في مطار كابول كل يوم الانطباع بأنه لم يجر الاستعداد لعملية الإجلاء.

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