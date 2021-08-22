شاهد شقيقة دنيا بطمة كالعروس بقفطان مغربي ومكياج صارخ!

خضعت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربيّة دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة ابتعدت فيها هذه المرة عن الإثارة والجرأة.

ابتسام بطمة عروس مغربية

وظهرت ابتسام بطمة في جلسة التصوير الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً باللون البنفسجي الفاتح، واعتمدت مكياجاً صارخاً غير ملامحها بشكل كامل.

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

واعتمدت شقيقة دنيا بطمة تسريحة الشعر المرفوع، كالعرائس، مع تاج مرصع بالكريستال الأخضر الذي طغى على مجوهراتها أيضاً.

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View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

وكانت دنيا بطمة أول المعلقين على صور شقيقتها، وكتبت: (جمالك)، ثم إيموجي نار في إشارة إلى أنها مثيرة، بينما شبه متابعون إطلالتها بإطلالة العروس المغربية في زفافها.

وما لبثت ابتسام بطمة حتى عادت إلى الإثارة مرة أخرى، ونشرت بعد ساعات فقط صورة جديدة بفستان ضيق وقصير، ومكشوف الصدر.

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

وقبل أيام أثارت ابتسام بطمة جدلاً في صور نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعيّ، كانت ترتدي فيها فستاناً ضيقاً أبرز مفاتنها بطريقةٍ جريئة، انتقدها الجمهور.

وقبلها بأيام، نشرت ابتسام بطمة، صوراً جريئة للغاية جمعتها بشقيقتيها دنيا وإيمان، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

ولم تنشر دنيا بطمة الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).

وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).

دنيا بطمة بصور جريئة “بالشورت” الأسود!

من جهتها،عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لتثير الجدل بصورها الجريئة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل ردود وتعليقات غاضبة من الجمهور .

ونشرت دنيا بطمة صوراً لها وهي ترتدي شورت مع تي شيرت” أسود اللون في أحد متاجر بيع الملابس .

دنيا بطمة بالشورت

ولم يفوّت الجمهور، الفرصة لتوجيه انتقادات حادة للفنانة دنيا بطمة، سواء على ملابسها الجريئة، أو على تغير شكلها بسبب عمليات التجميل التي تجريها.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وقال أحد المعلقين: “كل نهار راس جديد”.وكتب آخر: “بدلتي راس تاني”.وقال ثالث: “كل يوم بلوك ووجه جديد”، فيما طالبها البعض بنشر صورها بلا فلتر.

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كانت دنيا بطمة نشرت يوم الجمعة الماضي، صورة جديدة، ظهرت فيها مرتديةً قفطاناً مغربياً، وارفقتها بتعليق للجمهور: “جمعة طيبة” .

وعبّر جمهور دنيا عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.

اقتحام الأمن المغربي خطوبة ابتسام بطمة

وفي سياق آخر، نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي قبل أشهر صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة في حينها، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً من احتفالها والعائلة بخطوبة شقيقتها ابتسام على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

الجدير ذكره أنّ ابتسام بطمة غادرت يوم السبت 13 مارس 2021، أسوار سجن الأوداية بمدينة مراكش، بعد انقضاء عقوبتها المحددة بالسجن سنة، على خلفية قضية ابتزاز المشاهير المعروفة “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.

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