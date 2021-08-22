سعد الصغير حديث المصريين بسبب ما فعله مع توأم مشرد في شوارع الاسكندرية

كشف المطرب المصري الشعبي سعد الصغير، تفاصيل إنقاذه طفلين مشردين في شوارع مدينة الاسكندرية أثناء مروره صدفةً من هناك.

تزوج والدهما ووالدتهما وبقيا في الشارع!

وقال سعد الصغير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (صالة التحرير)، المذاع على شاشة (صدى البلد)، إنه كان في الاسكندرية لارتباطه بعمل ما هناك، وكان يتواصل مع متابعيه وجمهوره عبر خاصية البث المباشر على تطبيق (فيسبوك).

وكان سعد الصغير يتحدث لمتابعيه عن الشاطئ الذي كانت والدته تصيف فيه، وحين دخله تفاجأ بالطفلين نائمين، فأخفى الكاميرا وبدأ بإيقاظهما.

وتابع الصغير: (اكتشفت أنهم أخين توأم ونايمين في الشارع من أيام، وعندهم 12 سنة، مامتهم متجوزة في الطالبية ووالدهم في إسكندرية، أمهم قالتلهم أنا مش عايزاكم وأبوهم نفس الموضوع قالهم برضه مش عايزكم).

أحدهما تأثرت عينه من زوجة والده

واتضح لسعد الصغير أن والدة الطفلين تزوجت بعد انفصالها عن والدهما الذي تزوج هو الآخر، وبقي الطفلان في الشوارع خوفاً من أن يوضعا بأي ملجأ أو دار إيواء.

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وقال الطفلان محمد ويحيى إن والدتهما تزوجت من شخص كفيف كان قاسيا معهما ويريد إجبارهما على العمل في العملات المزيفة، وزوجة والدهما تعاملهما بطريقة سيئة، وبكى أحدهما مؤكدًا أنه بسببها تأثرت حالة إحدى عينيه.

وأكد المطرب الشعبي أن الطفلان رفضا أن يأخذا أي مال منه، مضيفاً: (العيال دي حساسة جدا، ومرضيوش ياخدوا حتى فلوس يجيبوا شيبسي وحاجات، وخايف أعرض عليهم يقعدوا في ملجأ، العيال دي ساعتها هتدمر).

كبار وأطفال بلا مأوى

وفي مداخلة بنفس البرنامج، قال المسؤول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى، حازم الملاح إنه تواصل مع سعد الصغير وتوجه فريق من البرنامج إلى منزله لاصطحاب الطفلين.

وقال الملاح إن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى يضم مجموعة من الفرق التي تجوب الشوارع بشكل مستمر بحثا عن المشردين، كما أنهم يملكون دور رعاية نموذجية شهدت الكثير من التطوير في الفترة الأخيرة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

ووجه الملاح شكره للمطرب الشعبي بعد ما قام به تجاه هذين الطفلين.

وأشار سعد الصغير حينها إلى أنه لا يمانع أن يصطحبهم البرنامج إلى دار رعاية، لكنه يشترط أن يحاول مسؤولو البرنامج أولا إقناع الطفلين، ومصرحا في الوقت ذاته أنه متكفل بكل ملابسهما والمصاريف التي سيحتاجونها.

سعد الصغير: ياريت أي حد يقدر يساعد أي حد غلبان

كما وجه سعد الصغير رسالة لجمهوره ومتابعيه، عبر صفحته على (فيسبوك) قال فيها: (رسائل حضراتكم بشوفها والكومنتات بشوفها، أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس دي وبجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب).

وتابع: (حابب بس أشكر كل الناس أخواتي وأصحابي اللي دايما بيشجعوني وحضراتكم على فعل الخير دايما، وده اللي الناس هتفتكر بي مش أكتر مفيش حاجة هتدوم كله هيمشي فا بس قلت أصبح عليكم).

وختم سعد الصغير: (ياريت أي حد يقدر يساعد أي حد غلبان محتاج بجد أو أي حالة يساعد والله، والله عن نفسي كل اللي الواحد فيه ده من كرم ربنا فقط، أتمنى كلنا نحب بعض ونساعد بعض واللي معاه يساعد اللي مش معاه صباح الفل على أحسن وأطيب شعب في العالم).

الجدير بالذكر أن عدد الأطفال المشردين أو ما يطلق عليهم أطفال الشوارع في مصر بلغ حتى العام 2019 نحو 16 ألف طفل موزعين على 10 محافظات بحسب تصريحات سابقة ليوسف حسني رئيس برنامج “حماية الأطفال بلا مأوى”.

نزار الفارس خدعني

وفي سياق آخر، أثار سعد الصغير، جدلاً واسعاً قبل أشهر بالتصريحات التي أطلقها في وقت سابق حول تقليد الفنان عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة في الاستعانة بفرقة استعراضية أثناء الغناء، وأن له فضل كبير على الفنان محمود الليثي والفنانة أمينة.

واعتذر سعد الصغير عن تلك التصريحات قائلاً إن مقدم البرامج العراقي نزار الفارس هو من خدعه واستفزه لإطلاق مثل هذه التصريحات، وهي كذب ولا أساس لها من الصحة.

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وقال: “كل دا كدب، بس أنا اللي قلته والحقيقة أن أحد الإعلاميين أجرى لقاء معي وأخطأت خلال الحوار في مغزى تصريحاتي، واللقاء تم حذف الكثير منه، وبعدها تم تداول الفيديو على نطاق واسع”.

وتابع سعد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة” على قناة “المحور”: “أنا أعتذر لشاكوش وحمو بيكا وأستاذ عبدالباسط وشيبة”.

سعد الصغير: سهراتي بريئة مع هذا اللاعب

وانفعل سعد حين عرضت بسمة وهبة مقطع فيديو لعمر كمال يقول فيه “تاريخ سعد الصغير كله لم يصل لنجاح عود البطل”.

ورد الصغير قائلاً: “أنا أول شخص وقف بجانب عمر كمال وساعده في بدايته، وكان عمر يحضر حفلاتي دائمًا”.

هذا وقد امتنع الصغير في فقرة ”العرافة“ عن ذكر اسم اللاعب المصري الذي يزوره كل ليلة ويسهر معه، وذلك لأن لاعبي كرة القدم ممنوعون من السهرات، وقال: ” هي سهرات بريئة لا يوجد فيها راقصات ولا شرب “.

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