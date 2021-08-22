رضوى الشربيني تنشر صورة مثيرة لخطيبة أحمد سعد وترفقه بتهديد غامض!

أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جدلاً واسعاً بتعليقها على عقد قران مواطنها الفنان أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني.

(خلي بالك يا أحمد)

ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورة من عقد القران، وصورة أخرى لعلياء بسيوني تظهر مفاتنها، وعلقت: (مبروك يا أحلى عروسه فى الدنيا…خلى بالك يا أحمد أحسن بص).

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واعتبر متابعو رضوى الشربيني أن تهنئتها لأحمد سعد، تحمل رسالة تهديد مبطنة خاصة بعد حادثة اعتداءه على سمية الخشاب وتسببه بتهتك الطحال لديها.

تهديد مبطن

وجاء في التعليقات: (الله يعينك يابنتي ايامك هتبقا زي الي قابلك ).

وسخر آخر قائلاً: (طحال في امان الله).

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ورأى متابع أن ترجمة رسالة رضوى الشربيني لأحمد سعد هي: (خلي بالك الطحال يا احمد).

وعلقت أخرى: (من من كل قلبك، حتى تهئنتك بيها تهديد).

هذا وقد احتفل أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة استمرت نحو عام، وذلك مساء أمس السبت.

ونشر أحمد سعد صوراً من حفل عقد القران عبر صفحاته الرسمية على (فيسبوك) و(انستجرام)، وأرفقها بتعليق: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا).

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وظهر أحمد ببدلة رسمية بجاكيت أبيض، ليتلاءم مع لون فستان العروس، والتي ظهرت بفستان قصير باللون الأبيض (أوف وايت).

فسخ خطبة أحمد وعلياء

المفارقة أن أحمد سعد كان قد أعلن فسخ الخطبة من علياء قبل أسابيع، وألغى كل منهما متابعته للآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن بحسب مصادر مقربة منهما، تعمد العروسان التكتم على خبر رجوعهما خوفاً من الحسد، خاصة أن خطبتهما تخللها مشاكل عديدة وصفها أحمد سعد بـ”التافهة” لكنها أدت إلى حدوث الانفصال في حينها.

وسيتم زفاف المطرب المصري خلال أيام في حفل يقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين.

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وفي مارس عام 2019 أعلن الفنان المصري، أحمد سعد، انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

وسبق لأحمد سعد أن أعلن بالفعل خطبته على الفنانة ريم البارودي 3 مرات، وكان يقوم بالإعلان عن فسخ الخطبة دون مبرر ثم سرعان ما يعلن عودته إليها، وكان متزوجا من سيدة من خارج الوسط الفني، وله طفلان منها.

سارة نخلة تهاجم رضوى الشربيني: لسنا في أوروبا

وفي سياق آخر، هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة، رضوى الشربيني بعدما كتبت الأخيرة عبر حسابها على (فيسبوك): (الجوازة المتأخرة أحسن من الجوازة الغلط).

لترد سارة نخلة بتعليق جاء في نصه: (وهي إيه عرفها إنه غلط؟..احنا مش في أوروبا عشان نجرب قبل الجواز.. الجواز تحديدا مش بيبان خيره من شره إلا بعد الجواز أصلا، وبعد سنين كتير أوي).

وتابعت سارة نخلة، وهي طليقة الفنان المصري أحمد عبدالله محمود: (في منهم بعد شهرين بيبانوا، كلنا بنغلط وعادي جدا، الأحسن إننا نقول، مش عيب لو غلطنا، وأكيد ربنا شايل الأحسن، وعلى أساس إن الوحدة بس تكبر بيجيلها أحسن من اللي جالها وهي صغيرة).

وأَضافت: (احنا في مجتمع، لو الواحدة طلعت عن الـ 30 يقولوا عانس وهي فاكرة نفسها إيه دي بايرة.. الكلام سهل بس الواقع صعب أوي على بنات كتير.. بترفعي سقف الطموح عند البنات اللي أصلا مش لاقيين راجل عدل لا وهما صغيرين ولا وهما كبار).

وردت رضوى على تعليق سارةقائلة: (سارة نخلة.. انتي عايزة البنات تجرب إيه قبل الجواز يا سارة بالظبط مفهمتش؟، ثانيا: أنا لا أعترف بكلمة عانس، أنا بصدق إنه الجواز رزق وإنه الرزق ده من عند ربنا.. ثالثا: لو كل واحدة هتقول الكلام سهل مش هتختار، واللي هيجي قدامها هتتجوزه وخلاص).

وتابعت الإعلامية المصرية: (الحقيقة لو البنات فكرت زيك نسبة الطلاق هتزيد أكتر ما هي زايدة أساسا نتيجة التسرع والاختيارات الغير مناسبة).

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