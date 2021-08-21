ليفربول يواصل سكة انتصاراته بفوز نظيف على بيرنلي (شاهد)

حقق فريق ليفربول الفوز على منافسه الضيف بيرنلي بهدفين نظيفين دون مقابل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي في مباراة مثيرة جمعت كلا الفريقين داخل ملعب ” الآنفليد”.

ثنائية ليفربول

وأحرز فريق ليفربول الإنجليزي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال18 عن طريق البرتغالي دييغو جوتا برأسية جميلة سددها بقوة على يسار حارس مرمى فريق بيرنلي.

ونجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل الهدف الثاني لفريق الريدز بالدقيقة ال69 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك المرمى.

هدف محمد صلاح الملغي

وقد ألغى حكم المباراة هدفًا للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة ال26 بداعي التسلل، وكذلك إلغاء هدف آخر للفريق المنافس بيرنلي مع بداية الشوط الثاني من مجريات أحداث زمن المباراة سجله اللاعب آشلي بارنس في شباك حارس مرمى فريق ليفربول أليسون بيكر.

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وحاول فريق بيرنلي من ممارسة الضغط على لاعبي أصحاب الأرض “ليفربول”، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف وسط صلابة دافع فريق الريدز في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير بهدفين نظيفين دون رد.

كل الشكر وكل الحب ❤️👏 pic.twitter.com/Zp9HIzyUjL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 21, 2021

وبهذا الفوز تصدر فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 6 نقاط، بينما تجمد منافسه بيرنلي في المركز الثامن عشر بعد خسارته الثانية في منافسات الموسم الجاري.

تشكيلة فريق ليفربول

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه بيرنلي، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

انتصار وإبداع وإمتاع ✅👌 #ليفربول_بيرنلي — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 21, 2021

بينما في دفاع الفريق كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أرنولد، أما في وسط كان كلاً من: جوردان هندرسون، نابي كيتا، جيمس ميلنر، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، دييغو جوتا، ساديو ماني، محمد صلاح.

تشكيلة فريق بيرنلي

ودخل المدرب شين ديتش في تشكيلة أساسية أمام منافسه ليفربول، حيث كان في حراسة المرمى نيك بوك.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: جيمس تاركوفسكي، ناثان كولينز، بن ميي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: جوش برونهيل، آشلي ويستوود، بوبي توماس.

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: كريس وود، دوايت ماكنيل، أشلي بارنز.

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