مها أحمد تؤدي وصلة رقص بحفل محمد رمضان والجمهور يهاجمها (شاهد)

تداول حسابات فنية بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو رقص جمع الفنانة المصرية مها أحمد مع ابنها عادل مجدي كامل، بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي.

ويُعدّ هذا الظهور الأول للفنانة مها أحمد بعد أزمتها الصحيّة الأخيرة، حيث أصيبت فجأة بمغص كلوي وتضخم في القولون.بحسب ما كشف زوجها سابقاً

وأثار رقص مها أحمد مع ابنها جدلاً بين المتابعين، وقال أحدهم معلقاً: “هي مش كانت بتموت من شويه وادعوليّ؟”. وكتب آخر: “عشان عاوزه شغل…و الناس نسيتها”.وعلقت متابعة: “يغني انتي كنتي تعبانه مش قدرتي تروحي العزا ودلوقتي بقيتي كويسه وقدرتي تسافري الساحل”.

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أزمة مها أحمد الصحية

في بداية شهر أغسطس الجاري أصيبت الفنانة مها أحمد فجأة بمغص كلوى وتضخم في القولون، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

يذكر أن الفنانة مها أحمد ظهرت ضيف شرف في مسلسل “عمر ودياب” بطولة على ربيع ومصطفى خاطر.

وتدور أحداث المسلسل حول تعرض عمر لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة.

بلقيس بوصلة رقص مع محمد رمضان في الساحل

على مقربةٍ من ذلك، أثارت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات، جدلاً واسعاً، بعد نشرها، فيديو رقص مع الفنان محمد رمضان خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمصر .

وظهرت بلقيس وهي ترقص مع محمد رمضان على أنغام أغنيته “ثابت“.

#عرب_وود | بلقيس ترقص مع محمد رمضان على "ثابت" خلال تواجدهما بالساحل الشمالي. pic.twitter.com/Jj62zvjZb4 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 19, 2021

محمد رمضان يثير الجدل بسلاح آلي في أغنيته الجديدة “على الله”

أما محمد رمضان، فتخطت أغنيته الجديدة بعنوان “على الله” والتي طرحها، الأربعاء، على قناته بيوتيوب حاجز المليون مشاهدة بوقت قياسي.

كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة “على الله” جاءت كالتالي: “على الله على الله.. أنا ماشي كدا على الله.. أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها.. على الله”.

ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا من قبل معجبي محمد رمضان، إلا أن ظهوره فيها ممسكا بسلاك آلي رشاش أثار الجدل وعرضه لانتقادات.

كواليس أغنية “على الله”

وعن كواليس الأغنية المفاجئة قال مدير تصوير الأغنية محمد الخادم، إن تصوير هذه الأغنية جاء بشكل سريع جدا، إذ قرر محمد رمضان تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بمشاركة بدو الصحراء، أو ما يُطلق عليهم “العرباوية”.

وأوضح: “كنا قاعدين أنا ومحمد رمضان ومنتج الحفلة والمخرج نبيل السويسي وأحمد مراد، في اجتماع الساعة 3 بليل، عشان الحفلة بتاعت يوم الجمعة الجاية، وفجأة لقينا محمد رمضان بيقولنا عاوزين نصور الأغنية دي فيديو كليب بكره”.

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وتابع: “نزلنا تاني يوم على طول صورنا الفيديو كليب، خصوصًا إنّ العرباوية دول عارفين محمد رمضان أوي وبيحبوه، وكمان فكرة الأغنية معتمدة على الواقعية مش تمثيل وعروض”.

لافتا إلى أن “رمضان دخل وقعد مع العرباوية جوا بيوتهم واستضفوه وقعدوا يغنوا معاه أغنيته الجديدة ويرقصوا”.

واعتبر محمد الخادم، أن “كلمة السر في الكليب ده الواقعية.. الناس اللي ظهرت في الكليب من جمهوره فعلًا”، موضحًا أنّ التصوير جرى في يوم واحد، وجرى الاستعانة بـ3 كاميرات، من أجل تسهيل المهام.

ونفى الخادم ما تردد بشأن ظهور محمد رمضان في كليب “على الله”، ممسكا بسلاح آلي، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة: “ده سلاح إكسسوار، وزي الحاجات اللي بتستخدم في التمثيل عادي”.

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