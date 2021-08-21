برشلونة ينجو من الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو بتعادل مثير في الدوري الإسباني (فيديو)

تعادل فريق برشلونة أمام نظيره أتلتيك بيلباو بهدف لكليهما، في مباراة قوية جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز.

أتليتك بيلباو وهدف التقدم

وسجل فريق أتلتيك بيلباو هدف التقدم في المباراة في شباك الضيف برشلونة في الدقيقة ال 50 عن طريق إينيغو مارتنيز من المباراة بعد تسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى برشلونة.

برشلونة والتعادل

ونجح فريق برشلونة من تعديل النتيجة في الدقيقة ال75 عن طريق ممفيس ديباي ليسجل أولى أهدافه مع الفريق الكتالوني الإسباني منذ انضمامه إلى الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت المباراة طرد المدافع الإسباني إريك غارسيا في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق أتلتيك بيلباو في لقاء قمة الإثارة والقوة بين الفريقين في منافسات الدوري الإسباني “الليغا”.

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وبهذا التعادل خطف فريق برشلونة نقطة من منافسه أتلتيك بيلباو ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد أربع نقاط.

بينما احتل منافسه المستضيف لتلك المواجهة بيلباو في المركز التاسع برصيد نقطتين بعد تعادله الثاني في منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

لا غالب ولا مغلوب في موقعة سان ماميس pic.twitter.com/bCNOSkfT3a — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 21, 2021

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة أتلتيك بيلباو، فقد تواجد في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، أنطوان جريزمان.

تشكيلة فريق أتلتيك بيلباو

ولعب المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال أمام منافسه برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: بالنزياجا، إياجو مارتينيز، داني فيفيان، دي ماركوس، وفي خط الوسط آتى كلاً من: مونايين، داني جارسيا، أوناي فينسيدور، أليكس بيرنجوير، بينما في هجوم الفريق اعتمد على الثنائي، ويليامز، أويهان سانكيت.

وسيواجه فريق برشلونة المباراة القادمة أمام منافسه خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني.

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