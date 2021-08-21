الفنانة السعودية نيرمين محسن ترتدي الحجاب:”اللهم اغفر لي ما مضى”

بثت الفنانة السعودية نيرمين محسن، مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا من داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة أعلنت فيه عن ارتدائها الحجاب وظهرت به في الفيديو.

ومن داخل المسجد النبوي ووفق ما رصدت (وطن) ظهرت نيرمين محسن وهي ترتدي حجابا أسودا وملابس فضفاضة، لتعلن قرارها بارتداء الحجاب على الملأ.

نيرمين محسن ترتدي الحجاب

وقالت نيرمين محسن:”هذه الأيام أنا حبيت أجلس فيها مع نفسي لأنني كنت أبغى آخذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله إنه ينفعني الله به في الدارين”.

وأوضحت الفنانة السعودية أنها أرادت اتخاذ هذا القرار بعيداً عن كل البشر، مشيرةً أنه لا يوجد أي شخص شاركها هذ القرار وأن أول شخص عرف بارتدائها الحجاب كان والدتها.

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وتابعت: “قبل أن أرجع إلى الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيراً لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر”.

وشجع العديد من المغردين الفنانة السعودية نيرمين محسن على قرارها، وسألوا الله لها الثبات، وقال حساب باسم “العراب”:”في زحمة الفتن .. ندعوا لها بالثبات.. الله يثبتها”.

في زحمة الفتن .. ندعوا لها بالثبات

الله يثبتها #نيرمين_محسن

pic.twitter.com/SNSRJgInae — الععراب! (@3rrip) August 21, 2021

ودون مغرد آخر:”الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يفرح بتوبة المسلم اذا رجع اليه، فكيف لانفرح نحن عبيده بإنابه أحد من خلقه وكلنا مُذنبون مُقصرون هنيئاً وسعداً لها الرجوع للرحيم الكريم سبحانه.”

الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يفرح بتوبة المسلم اذا رجع اليه فكيف لانفرح نحن عبيده بإنابه أحد من خلقه وكلنا مُذنبون مُقصرون

هنيئاً وسعداً لها الرجوع للرحيم الكريم سبحانه . #نيرمين_محسن pic.twitter.com/81pvnUijI5 — برق⚡️ (@49gtbksiT2Lqs1b) August 21, 2021

ونشر الصحافي خالد الجبري فيديو نيرمين محسن، وعلق بقوله:”أختنا نيرمين محسن الزهراني ممثلة سعودية مثلت مع القصبي في مسلسل العاصوف ومسلسلات اخرى. اللهم ثبتها ووفقها.”

أختنا نيرمين محسن الزهراني ممثلة سعودية مثلت مع القصبي في مسلسل العاصوف ومسلسلات اخرى. اللهم ثبتها ووفقها. pic.twitter.com/tOewIE8ATC — الصحافي خالد الجابري (الصقر العربي). (@kaledaljebree) August 21, 2021

من هي نيرمين محسن؟

ونيرمين محسن الزهراني تبلغ من العمر 28 عامًا، واشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي ”واي فاي“، العام 2012، ولها العديد من المسلسلات والبرامج.

ومن أهم أعمالها أيضًا مسلسل ”العاصوف“ من بطولة الممثل ناصر القصبي، وإخراج المثنى صبح.

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ولدت نيرمين لأم من المنطقة الشرقية (السعودية) وأب من جدة، وجدتها من أمها من أصول تركية.

عاشت نيرمين محسن في سوريا سنوات الدراسة حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة. ودرست في جامعة الملك عبد العزيز تخصص لغة عربية.

المشوار الفني

بدأت التمثيل عام 2010 من خلال تجسيدها دور نصابة في مسلسل أبو جانتي مع سامر المصري.

وبعد هذا المسلسل اختارها ياسر العظمة لتشارك معه في مسلسل مرايا 2011 وقامت بالمشاركة بأدوار صغيرة خلاله.

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كما شاركت نيرمين محسن في 2014 في عدد من المسلسلات، وظهرت في المسلسل الكويتي الحب سلطان حيث تؤدي دور الفتاة الحالمة التي تبحث عن الرومانسية رغم الظروف العائلية التي تمرّ بها.

وفي يوليو 2014، وقفت على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض لتأدية العمل المسرحي الأول في مشوارها المهني في مسرحية بنات الأكاديمية (أكاديمية نادية) من إخراج المصرية بسنت حمدي.

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