موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على ملعب سان ماميس مساء يوم السبت، في مواجهة صعبة أمام منافسه أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وعند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

🔥 على نار هادئة 🔥 pic.twitter.com/AaJeK6N17B — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 19, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة ونظيره أتلتيك بيلباو عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة أتلتيك بيلباو، حيث سيكون في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

📋 قائمة الفريق لمباراة السبت ⚽ أتلتيك بيلباو 🆚 برشلونة pic.twitter.com/YEgbsocHmL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 20, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، أنطوان جريزمان.

تشكيلة فريق أتلتيك بيلباو

وسيلعب المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال أمام منافسه برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

📸 Último entrenamiento en Lezama antes del #AthleticBarça de mañana en San Mamés (22:00 h) ✊ Egurre, lehoiak‼️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/jj3xUcDcvG — Athletic Club (@AthleticClub) August 20, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: بالنزياجا، إياجو مارتينيز، داني فيفيان، دي ماركوس، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: مونايين، داني جارسيا، أوناي فينسيدور، أليكس بيرنجوير، بينما في هجوم الفريق سيأتي الثنائي، ويليامز، أويهان سانكيت.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة في ثالث ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 3 نقاط، وجاء منافسه أتلتيك بيلباو في المركز العاشر برصيد نقطة واحدة خلال منافسات الموسم الجاري.

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