كريم بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد (صور)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقده للمرة الثالثة على التوالي مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2023، جاء بعد تجديد عقد الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا والإسباني داني كارفخال.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابربزيو رومانو” المتخصص في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم، على أن النجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عامًا قد جدد عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكتب الإيطالي رومانو في تغريده له نشرها عبر حسابه الرسمي “تويتر”، قائلاً: ” لقد تم توقيع العقود، كريم بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2023″.

Contract signed. Karim Benzema extends his agreement with Real Madrid until June 2023 – paperworks completed, official announcement in place after Courtois and Carvajal. ⚪️ #RealMadrid

…and it started like this, July 2009 @ Bernabéu. 4433 days ago. 👇🏻🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/Ufscfi3bCr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2021