كريم بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد (صور)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقده للمرة الثالثة على التوالي مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2023، جاء بعد تجديد عقد الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا والإسباني داني كارفخال.

كريم بنزيما وتوقيع العقد

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابربزيو رومانو” المتخصص في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم، على أن النجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عامًا قد جدد عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكتب الإيطالي رومانو في تغريده له نشرها عبر حسابه الرسمي “تويتر”، قائلاً: ” لقد تم توقيع العقود، كريم بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2023″.

Contract signed. Karim Benzema extends his agreement with Real Madrid until June 2023 – paperworks completed, official announcement in place after Courtois and Carvajal. ⚪️ #RealMadrid …and it started like this, July 2009 @ Bernabéu. 4433 days ago. 👇🏻🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/Ufscfi3bCr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2021

خطوة ريال مدريد

ويسعى فريق ريال مدريد إلى الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد رحيل بعض نجومه خلال موسم الانتقالات الصيفية، من أبرزهم قائد الفريق الملكي الإسباني سيرخيو راموس الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، والفرنسي رافائيل فاران إلى فريق مانشستر يونايتد.

كريم بنزيما ومسيرته

وبدأ الفرنسي كريم بنزيما مسيرته الاحترافية مع فريق ليون في عام 2004، حيث شارك معه في 148 مباراة نجح من خلالها تسجيل 66 هدفًا، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2009 بصفقة قدر قيمتها 35 مليون دولار بعقد لمدة ستة سنوات.

L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui, merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années… ❤️Never Give up ⚔️

¡ Hala Madrid !#HalaMadrid #Alhamdulilah #Benzema2023 pic.twitter.com/TlDba9rAF5 — Karim Benzema (@Benzema) August 20, 2021

وقد جدد ريال مدريد عقده مع ريال مدريد مرتين، كان أخرها تجديد عقده حتى صيف عام 2022 على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها على صعيد مستواه الفني.

اقرأ المزيد: رحيل الإيطالي جيوفينكو بعد انتهاء أزمته مع الهلال السعودي بالتراضي

وبعد رحيل البرتغالي كريستاينو رونالدو عن فريق ريال مدريد في عام 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي بصفقة قدرت قيمتها ب100 مليون يورو.

👏👑 pic.twitter.com/H5yrdSq0Vw — H A M Z A (@HamzaRMFC) August 20, 2021

ليصبح ريال مدريد يعتمد بشكل كبير على بنزيما في تسجيل الأهداف، فقد استطاع تسجيل 30 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.

يشار إلى أن الفرنسي بنزيما مع منتخب فرنسا خلال منافسات بطولة “اليورو 2020″، بعد غياب طويل لمدة ستة سنوات، تمكن من خلالها تسجيل 4 أهداف قبل خروج منتخب بلاده أمام منتخب سويسرا من دور الثمن النهائي بركلات الترجيح.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك