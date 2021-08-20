فيلكس الدوسري أساء لأم المؤمنين عائشة ومسّ بجانب الرسول محمد عليه السلام في بث مباشر
فيلكس الدوسري أساء لأم المؤمنين عائشة ومسّ بجانب الرسول محمد عليه السلام في بث مباشر
الهدهد

غضب واسع .. “فيلكس” السعودي يسيء لأم المؤمنين عائشة ويمسّ بجانب الرسولﷺ في بثّ مباشر!

كتب أنس السالم
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أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، عن إلقاء القبض على مواطن يُدعى “فيلكس الدوسري” أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومسّ بجانب الرسول محمد ﷺ، في بث مباشر على تطبيق تيك توك.

جاء ذلك بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر فيه المدعو “فيلكس” وهو يسيء لأم المؤمنين عائشة، ويمسّ جانب الرسول محمد ﷺ، وقد وجّه النائب العام السعودي بالقبض عليه .

من جهته، نشر الشاب السعودي الذي ظهر في البث المباشر المسيء مع “فيلـكس” على تيك توك، وقال إنه يرفض ما بدر من “فيلكس”.

فيلكس يتعدى على أم المؤمنين عائشة والنبي محمد

وعبّر مغردون عن سخطهم من تطاول المدعو “فيلكس” على أم المؤمنين عائشة والنبي محمد ﷺ، واستغربوا تجرؤه في الاساءة لهما.

 

النيابة العامة تعلق على إساءة “فيلـكس” وتكشف العقوبة

من جهتها، قالت النيابة العامة السعودية، إنّ نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والأداب العامة عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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وتعهدت بأنها سوف تطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية، وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

واشارت الى ان عقوبة المسيء للرسول الكريم السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال.

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