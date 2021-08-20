غضب واسع .. “فيلكس” السعودي يسيء لأم المؤمنين عائشة ويمسّ بجانب الرسولﷺ في بثّ مباشر!

أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، عن إلقاء القبض على مواطن يُدعى “فيلكس الدوسري” أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومسّ بجانب الرسول محمد ﷺ، في بث مباشر على تطبيق تيك توك.

#مشهور_يستهزء_بالرسول فيلكس الدوسري احد مشاهير "التيك توك" يقول بشوف "عائشة" عشان اعرف ذوق "الرسول عليه الصلاة والسلام" يعرف يختار أو لا ، احسها صاروخ !!! امل من الجهات المختصه اتخاذ الاجراء الازم ⛔️ pic.twitter.com/yMuwT9PeDo — جيكار (@_jikar) August 19, 2021

جاء ذلك بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر فيه المدعو “فيلكس” وهو يسيء لأم المؤمنين عائشة، ويمسّ جانب الرسول محمد ﷺ، وقد وجّه النائب العام السعودي بالقبض عليه .

من جهته، نشر الشاب السعودي الذي ظهر في البث المباشر المسيء مع “فيلـكس” على تيك توك، وقال إنه يرفض ما بدر من “فيلكس”.

الي كان مع فيلكس الدوسري بالبث نزل هذا المقطع والمفروض يتم التحقق في امرهما لأن هذا شي عظيم و ما ينفع يسكت عنه #مشهور_يستهزء_بالرسول pic.twitter.com/7RuoyRUImo — ابو يوسف🥩 (@FECl2NE0LRr7qfL) August 19, 2021

فيلكس يتعدى على أم المؤمنين عائشة والنبي محمد

وعبّر مغردون عن سخطهم من تطاول المدعو “فيلكس” على أم المؤمنين عائشة والنبي محمد ﷺ، واستغربوا تجرؤه في الاساءة لهما.

والله العظيم الي سمعته وشفته اليوم شيء يقشعر منهه البدن حسبي الله ونعم الوكيل كيف تجرأ يقول هالكلام 💔 #فيلكس pic.twitter.com/QQb5qNoUnk — دات سي (@iDATC_) August 20, 2021

#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول عائشة ام المؤمنين رغم انوف الحاقدين برأها الله بالقرآن من فوق سبع سماوات من انت عشان تتكلم عنها ياحشرة ، لا انت ولا عشرة من اشكالك يوصلون لنقطة تراب داست عليها يازنديق لابوك لابو من جابك . — يوكي ⛩ | 🇰🇼 (@RS_3Z) August 19, 2021

#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول

كم حذرنا من أشهار الأغبياء

شخص بهذة العقلية كيف يصل لهذا العدد من المتابعين pic.twitter.com/KkdTUS8vIe — abu7ala (@abu7ala13) August 19, 2021

بعض الجهلاء يقول لك آنه ماسب الرسول ولا غلط علية هو فقط مزح ! ما سبه سب مباشر .. لو اقولك ورني مقطع لامك بشوفها حلوه ولا وبشوف ذوق ابوك حلو ولا ؟ اهانه لك ولا ؟ اهانه لعرضك ولا ؟ ان مادافعت عن عرضك فانت ديوث فما بالك بعرض رسول الله صلى الله علية وسلم #مشهور_يستهزء_بالرسول pic.twitter.com/ILUFx07qiQ — ابن عائض 🇸🇦 . . (@ksaZ0) August 19, 2021

النيابة العامة تعلق على إساءة “فيلـكس” وتكشف العقوبة

من جهتها، قالت النيابة العامة السعودية، إنّ نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والأداب العامة عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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وتعهدت بأنها سوف تطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية، وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

واشارت الى ان عقوبة المسيء للرسول الكريم السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال.