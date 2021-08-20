الهلال السعودي ورحيل نجمه جيوفينكو
الهلال السعودي ورحيل نجمه الإيطالي جيوفينكو
Imageرياضة

رحيل الإيطالي جيوفينكو بعد انتهاء أزمته مع الهلال السعودي بالتراضي

كتب وطن
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كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة، عن توصل الهلال السعودي مع اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو 34 عامًا، من أجل الرحيل عن الفريق وفسخ تعاقده معه بالتراضي.

جبرفينكو والهلال السعودي

وأفاد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن نادي الهلال السعودي قد نجح في توقيع مخالصة مالية مع الإيطالي جيوفينكو.

وبين الصويلحي، أن الهلال قد وقع مخالصة مالية مع جيرفينكو، والتسوية مع جيوفينكو بأقل من المبلغ المتبقي في عقده وذلك بالتراضي بين الجانبين.

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وأعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي، عن إتمام إدارة الهلال السعودي كافة الإجراءات لإنهاء عقد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي، مثمنين كافة الجهود التي بذلتها في مسيرتها مع كبير آسيا.

جيوفينكو ومسيرته

وبدأ لاعب الوسط الإيطالي جيوفينكو مسيرته الكروية الاحترافية مع فريق يوفنتوس الإيطالي في عام 2006، حيث شارك في 132 مباراة تمكن من خلالها تسجيل 20 هدفًا.

لينتقل بعدها إلى صفوف فريق إمبولي الإيطالي الهابط إلى دوري الدرجة الثانية للإعارة، حيث ظهر في 37 مباراة سجل من خلالها 6 أهداف.

وبعدها انتقل إلى فريق بارما للإعارة خلال صيف عام 2010 شارك معه في 70 مباراة وتمكن من إحراز 23 هدفًا في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وبعدها انتقل إلى فريق تورونتو الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي في عام 2015 بعد اتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي براتب سنوي قدر قيمته 5.6 مليون دولار، وفي عام  2019 أعلن فريق الهلال السعودي التوقيع مع الإيطالي جيوفينكو بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

وشارك مع فريق الهلال السعودي في 78 مباراة منذ انضمامه إلى الزعيم السعودي، وتمكن من خلالها إحارز 15 هدفًا وصناعة 18 تمريرة حاسمة.

وفي الآونة الأخيرة مع قرب موسم انتهاء موسم الانتقالات الصيفية الحالية، تحركت إدارة الهلال السعودي من أجل التخلص من اللاعب، من أجل أزمة قيد البرازيلي ماتيوس بيريرا الذي تعاقد معه في السادس من شهر أغسطس الجاري والقادم من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي بعقد لمدة خمس سنوات.

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