تعرف على موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الزمالك متصدر الدوري أمام نظيره سيراميكا باترا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع ال32 من الدوري المصري والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السويس”.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

وستقام المباراة بين فريق الزمالك وسيراميكا كليو باترا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

📸 يبدو أن هناك من كان لديه رسالة هامة للشد من أزر اللاعبين 💪#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/S6UqSzbHYD — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 18, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام نظيره سيراميكا باترا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

لا وقت للراحة .. فريقنا يواصل استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة 📸

حان وقت الدعم .. الزمالك أقوى بجمهوره✊🏹#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/WrFqXcdApz — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 18, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

اقرأ المزيد: موعد ومعلق مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق سيراميكا

وسيلعب المدرب هيثم شعبان في مواجهة صعبة أمام منافسه الزمالك بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى عامر عامر.

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: فابريس نجاه، خالد صبحي، عبد الله محمود، محمد توني، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: محمد توني، محمود نبيل.

وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: محمد توني، محمد إبراهيم، ميدو جابر، وينفول كويينا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك