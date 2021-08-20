باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بعد فوزه على بريست في مباراة مثيرة (شاهد)

تمكن باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق الفوز على منافسه المستضيف بريست برباعية ثمينة مقابل هدفين في مباراة مثيرة وقوية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الجاري.

أهداف فريق باريس سان جيرمان في شباك بريست

وأحرز فريق باريس سان جيرمان أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال23 عن طريق أنديرا هيريرا بتسديدة قوية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء لتعانق بذلك شباك مرمى أصحاب الأرض بريست.

وفي الدقيقة ال36 سجل كيليان مبابي برأسية جميلة سددها على يمين حارس مرمى فريق بريست، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال73 عن طريق إدريسا غي بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى بريست.

بينما سجل أنخيل دي ماريا الهدف الرابع في الدقيقة ال90 هدفًا رائعًا بعد عرضية جميلة المغربي أشرف حكيمي.

أهداف بريست

وسجل فريق بريست في الدقيقة ال42 عن طريق فرانك أونورا، بينما جاء الهدف الثاني للاعب ستيف موني في الدقيقة ال85، لينتهي اللقاء بفوز فريق باريس سان جيرمان برباعية ثمينة مقابل هدفين.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ولعب المدير الفني للفريق الباريسي “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أمام منافسه بريست في منافسات الدوري الفرنسي حيث جاء في حراسة المرمى كليور نافاس.

بينما آتى في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، تيلو كيرير، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جيورجينيو فاينالدوم، أندير هيريرا، إيريك دينا إيبيمبي.

اقرأ المزيد: الزمالك يقترب من حسم لقب الدوري المصري وسط ملاحقة غريمه الأهلي (فيديو)

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، يوليان دراكسلر.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدم اكتمال جاهزيته، والبرازيلي ماركينيوس ومواطنه نيمار، وكذلك الحارس الإيطالي دوناروما وماركو فيراتي، فيما سيغيب دي ماريا وإدريسا جايا وداجبا وخوان بيرنات وسيرخيو راموس بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق بريست

ودخل المدرب ميشيل دير زاكاريان في مواجهة صعبة أمام منافسه المستضيف باريس سان جيرمان بتشكيلة أساسية، حيث جاء في حراسة المرمى ماركو بيزوت.

3️⃣ نقاط جديدة ✅ pic.twitter.com/DSuc44fUcO — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 20, 2021

أما في دفاع الفريق كان كلاً من: يوليان فاوسورير، ليليان براسير، بريندان تشاردونيه، رونايل بيير جابرييل، وفي خط الوسط آتى كلاً من: هوجو ماجنيتي، هيانج مبوك.

بينما في هجوم الفريق لعب كلاً من: إيرفان كاردونا، روماين فايفري، فرانك هونورات

ستيف موني.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

وبهذا الفوز تصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي مؤقتًا برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق بريست في المركز الثاني عشر برصيد نقطتين خلال منافسات الموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك