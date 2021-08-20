أمير سعودي يحرج ضاحي خلفان بسبب تغريدة قال فيها “ايران دولة جوار” (شاهد)

استفزّ ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، بسبب تغريدة، نشرها عن إيران.

وكان ضاحي خلفان نشر عبر حسابه في تويتر، تغريدة قال فيها: “ايران دولة جوار…من الخطأ التفكير بزعزعة أمنها”.

ايران دولة جوار…من الخطأ التفكير بزعزعة أمنها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 17, 2021

وكان خلفان قد أضاف في تغريدة منفصلة، قائلا: “ولذلك كل الدول الخليجية لا ترى في مضرة إيران فائدة لها”.

الأمير سطام يحرج ضاحي خلفان: ألا تحتل إيران جزر إماراتية؟

لكن تغريدة ضاحي عن إيران، اثارت استنفزاز الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود الذي ردّ عليه بالقول: “هل احترمت إيران مفهوم الجوار ألا تمارس سياسة زرع الفتن والدسائس؟ ألا تحتل إيران جزر إماراتية؟ “.

ووجه الأمير السعودي تساؤلا آخر لضاحي خلفان قائلاً: “هل تؤمن إيران بنفس مفهومك بأن لا تزعزع أمن دول الجوار؟ “.

وقال: “الخطأ الحقيقي هو أن تؤمن بشيء مع طرف لا يؤمن بنفس الشيء لا أتمنى زعزعه أمن أحد لكن لن أكون مثالي معهم أمام أفعالهم تجاه المنطقة”.

هل احترمت ايران مفهوم الجوار ألا تمارس سياسة زرع الفتن والدسائس؟ ألا تحتل إيران جزر إماراتية؟ هل تؤمن إيران بنفس مفهومك بأن لا تزعزع أمن دول الجوار؟ الخطأ الحقيقي هو أن تؤمن بشيء مع طرف لا يؤمن بنفس الشيء لا أتمنى زعزعه أمن أحد لكن لن أكون مثالي معهم أمام أفعالهم إتجاه المنطقة https://t.co/q2RsZ2QhNc — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) August 18, 2021

الإمارات توطّد علاقاتها مع إيران وتترك السعودية تحاربها!

وبينما يتأكد يوماً بعد آخر توجه الإمارات لبناء علاقات أقوى مع إيران، فإنها تركت حليفتها الأولى السعودية، تواجه طهران وتحاربها لوحدها.

وكان الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وصف الإمارات، بأنها “صديق مخلص”، لإيران، وذلك خلال لقائه مبعوثاً إماراتياً في طهران، لكنّه انتقد اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل في حديثه مع المبعوث الإماراتي.

وكشف الرئيس الإيراني الجديد أنه يريد أن تكون له علاقات وثيقة مع دولة الامارات العربية المتحدة.

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وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية أن إبراهيم رئيسي أشاد خلال الاجتماع بالإمارات، وأعرب كذلك عن دعمه للعمل المشترك بين البلدين.

ولم يذكر البيان الصادر على موقع رئيس الدولة بشأن الاجتماع من هو المبعوث الإماراتي.

روح الوئام الصادق!

ونقلت قناة Press TV الإيرانية شبه الرسمية عن رئيسي، قوله: “نحن نتمسَّك بروح الوئام الصادق تجاه الأمة الإماراتية. ويمكن للعلاقة الوثيقة بين الحكومتين أن تمهد الطريق لعلاقات أخوية وتعاون وثيق بين البلدين”.

كذلك انتقد رئيسي اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل في حديثه مع المبعوث الإماراتي.

وقال إنه يتوقَّع أن تدعم الدول العربية والإسلامية الفلسطينيين، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.

الإمارات ترسل وفداً لتهنئة إبراهيم رئيسي

من جانبها، أعلنت أبوظبي، السبت، أن وفداً إماراتياً رفيعاً قدم التهنئة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بمناسبة تقلده منصبه، مشيرة إلى أن طهران أعربت عن رغبتها في تعزيز العلاقات.

كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، السبت، بأن “الشيخ آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس وفد الامارات، التقى بالعاصمة طهران رئيسي”، دون أن تحدد موعد اللقاء.

وأضافت: “نقل الوزير خلال اللقاء تحيات وتهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، ونائبه حاكم دبي محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى الرئيس الإيراني بمناسبة تقلده منصبه رئيساً لإيران”.

يُذكر أن لدى الامارات علاقةٌ مُعقَّدة مع إيران.

ففي أغسطس/آب من عام 2020، التقى مسؤولون إماراتيون وإيرانيون لمناقشة التعاون في مكافحة جائحة كوفيد-19.

ونزلت بعض الناقلات الإيرانية التي نقلت الوقود إلى فنزويلا، عام 2020، من الامارات.

كذلك كانت إحدى الشركات التي تتخذ من الامارات مقراً لها، متورطةً في عام 2020 بقضية أمريكية ضد انتهاكات مزعومة للعقوبات تتعلق بصفقة نفط إيرانية-فنزويلية.