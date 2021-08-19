مصرع لاعب منتخب أفغانستان زكي أنواري بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابول
مصرع لاعب منتخب أفغانستان زكي أنواري بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابول
Videoرياضة

نهاية مأساوية للاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابول (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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في مشهد مروع، سقط لاعب منتخب أفغانستان الشاب زكي أنواري 19 عامًا بعد محاولة التشبث التمسك بأحد الطائرات الأمريكية العسكرية التي غادرت مطار كابول هربًا خارج البلاد بعد سقوطتها تحت حكم حركة طالبان.

لاعب منتخب أفغانستان والنهاية المأساوية

وأوضحت المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان في بيان لها، إن ” أحد الأشخاص الذين سقطوا من طائرة عسكرية أمريكية غادرت العاصمة كابل كان لاعب أفغاني شاب”.

وأعلنت صفحة المنتخب الأفغاني لكرة القدم، وفاة اللاعب الأفغاني الشاب زكي أنواري بعد سقوطه من على متن طائرة عسكرية أمريكية غادرت مطار كابول.

لاعب منتخب أفغانستان وتفاصيل الحادث

وأفادت صحيفة “ذا أوبزرفر” البريطانية بأن اللاعب الأفغاني الشاب زكي أنواري الذي تعلّق بالطائرة أثناء إقلاع طائرة النقل الاستراتيجية C-17 التابعة لسلاح الجو الأمريكي هو أحد الذين لقوا مصرعهم بعد السقطة الشهيرة المؤلمة من الطائرة على أرض المطار.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن رفات اللاعب اكتشفت في عجلة الطائرة عقب وصولها إلى قاعدة العديد دولة قطر، حيث أن جزء من رفاته سقط بعد إقلاع الطائرة من العاصمة كابول.

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وكان اللاعب الأفغاني “أنواري” كان قد هرع إلى مطار كابول بعد ساعات من سقوط العاصمة على يد حركة طالبان، والانضمام إلى الآلاف الذين توافدوا إلى المطار لملاحقة الطائرات الأمريكية العسكرية من أجل الهروب من البلاد.

وقد التحق اللاعب “أنواري” بمدرسة “Esteqlal” الثانوية الناطقة بالفرنسية في العاصمة كابول، فيما تم استدعائه إلى فريق المنتخب الوطني للشباب مبكرًا في سن السادسة عشر من عمره.

يشار إلى أن الآلاف من الأفغان كانوا قد توافدوا إلى مطار حامد كرازي بشكل هستري بعد ساعات من سقوط العاصمة كابول، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

ولم يعلن حتى الآن الحصيلة الرسمية القتلى الذين سقطوا من على متن تلك الطائرة الأمريكية، إلى جانب تأكيد البنتاغون سقوط قتلى ووجود أشلاء بشرية على عجلات تلك الطائرة.

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