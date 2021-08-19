نهاية مأساوية للاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابول (فيديو)

في مشهد مروع، سقط لاعب منتخب أفغانستان الشاب زكي أنواري 19 عامًا بعد محاولة التشبث التمسك بأحد الطائرات الأمريكية العسكرية التي غادرت مطار كابول هربًا خارج البلاد بعد سقوطتها تحت حكم حركة طالبان.

لاعب منتخب أفغانستان والنهاية المأساوية

وأوضحت المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان في بيان لها، إن ” أحد الأشخاص الذين سقطوا من طائرة عسكرية أمريكية غادرت العاصمة كابل كان لاعب أفغاني شاب”.

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في أفغانستان، اليوم الخميس، أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم توفي بعد سقوطه من طائرة أمبركية عسكرية بعد تشبثه فيها قبل إقلاعها من مطار كابول يوم الاثنين الماضي. pic.twitter.com/t0QArrKuhW — الجزيرة – رياضة (@AJASports) August 19, 2021

وأعلنت صفحة المنتخب الأفغاني لكرة القدم، وفاة اللاعب الأفغاني الشاب زكي أنواري بعد سقوطه من على متن طائرة عسكرية أمريكية غادرت مطار كابول.

لاعب منتخب أفغانستان وتفاصيل الحادث

وأفادت صحيفة “ذا أوبزرفر” البريطانية بأن اللاعب الأفغاني الشاب زكي أنواري الذي تعلّق بالطائرة أثناء إقلاع طائرة النقل الاستراتيجية C-17 التابعة لسلاح الجو الأمريكي هو أحد الذين لقوا مصرعهم بعد السقطة الشهيرة المؤلمة من الطائرة على أرض المطار.

Insane! An Afghan shoot a video while on the USAF C-17 moving on runway yesterday at Kabul Airport https://t.co/R5ZEEh4TWo pic.twitter.com/FIp8roxMd5 — AIRLIVE (@airlivenet) August 17, 2021

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن رفات اللاعب اكتشفت في عجلة الطائرة عقب وصولها إلى قاعدة العديد دولة قطر، حيث أن جزء من رفاته سقط بعد إقلاع الطائرة من العاصمة كابول.

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وكان اللاعب الأفغاني “أنواري” كان قد هرع إلى مطار كابول بعد ساعات من سقوط العاصمة على يد حركة طالبان، والانضمام إلى الآلاف الذين توافدوا إلى المطار لملاحقة الطائرات الأمريكية العسكرية من أجل الهروب من البلاد.

One of the people who died falling from a plane leaving #Kabul on Monday is said to be Zaki Anwari, a young footballer who played on the Afghan national youth team. https://t.co/0F8H9Yu5gx — The Observers (@Observers) August 19, 2021

وقد التحق اللاعب “أنواري” بمدرسة “Esteqlal” الثانوية الناطقة بالفرنسية في العاصمة كابول، فيما تم استدعائه إلى فريق المنتخب الوطني للشباب مبكرًا في سن السادسة عشر من عمره.

ذكرت وكالة أريانا للأنباء أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم توفي بعد سقوطه من طائرة أميركية في مطار كابول يوم الاثنين الماضي#استاد_الدوحة pic.twitter.com/DzAUS0EUOE — استاد الدوحة (@staddoha) August 19, 2021

يشار إلى أن الآلاف من الأفغان كانوا قد توافدوا إلى مطار حامد كرازي بشكل هستري بعد ساعات من سقوط العاصمة كابول، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

ولم يعلن حتى الآن الحصيلة الرسمية القتلى الذين سقطوا من على متن تلك الطائرة الأمريكية، إلى جانب تأكيد البنتاغون سقوط قتلى ووجود أشلاء بشرية على عجلات تلك الطائرة.

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