موعد ومعلق مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد حامل اللقب السابق فريق الهلال لمواجهة قوية أمام منافسه التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب مدينة عبد الله الرياضية.

موعد مباراة الهلال والتعاون

وستقام مباراة الهلال ونظيره التعاون مساء يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

وستكون عند الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة العاشرة وخمسون دقيقة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات “”sbc السعودية الرياضة التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

اقرأ المزيد: نهاية مأساوية للاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابول (فيديو)

وستثبت المباراة عبر القمر الصناعي النايل سات على قناة “ssc sport HD1” بتردد12149، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12015، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة عبر شبكة قنوات ” ssc sport” المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة فريق الهلال

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، في مواجهة صعبة أمام منافسه التعاون، حيث سيكون في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد البريك، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: أندريه كاريو، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، بافيتيمبي غوميز، موسى ماريجا، صالح الشهري.

تشكيلة فريق التعاون

وسيدخل المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو في تشكيلة أمام فريق التعاون، حيث سيتواجد في حراسة المرمى كاسيو دوس أنغوس.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد الغامدي، إياغو سانتوس، نواف الصبحي، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: على النمر، أليخاندرو روميرو غامارا، عبد العزيز البيشي.

وسيكون في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من: لياندر تاوامبا، نايف هزازي، سيدريك أميسي.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل فريق الهلال في المركز السادس من الترتيب برصيد ثلاثة نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق الحزم برصيد أربع نقاط.

بينما جاء فريق التعاون السعودي في المركز التاسع برصيد نقطة وحيد، خلال منافسات الدوري السعودي الموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك