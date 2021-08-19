موعد باريس سان جيرمان ضد بريست والقنوات الناقلة في الدوري الفرنسي

يلتقي باريس سان جيرمان أمام منافسه بريست مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبريست

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

🎥⚽️ أقوى لحظات التدريبات!

pic.twitter.com/ip2V7rig6q — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 18, 2021

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” الرياضية القطرية، حيث سيتم نقلها عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.

وكذلك بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيلعب المدير الفني للفريق الباريسي “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أمام منافسه بريست في منافسات الدوري الفرنسي حيث سيتواجد في حراسة المرمى كليور نافاس.

بينما سيأتي في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، تيلو كيرير، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جيورجينيو فاينالدوم، أندير هيريرا، إيريك دينا إيبيمبي.

الاستعدادات جارية على قدم وساق 💪🏽 pic.twitter.com/pl0CbsCeyR — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 19, 2021

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، يوليان دراكسلر.

ولن يشارك في تشكيلة الفريق الباريسي الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدم اكتمال جاهزيته، والبرازيلي ماركينيوس ومواطنه نيمار، وكذلك الحارس الإيطالي دوناروما وماركو فيراتي، فيما سيغيب دي ماريا وإدريسا جايا وداجبا وخوان بيرنات وسيرخيو راموس بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق بريست

وسيدخل المدرب ميشيل دير زاكاريان في مواجهة صعبة أمام منافسه المستضيف باريس سان جيرمان بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى ماركو بيزوت.

Les 🔴⚪ reçoivent le @PSG_inside ce vendredi à 21h en ouverture de la 3ème journée de @Ligue1UberEats.

La rencontre se jouera à guichets fermés ⚔ #SB29PSG

𝙿𝚊𝚛𝚛𝚊𝚒𝚗 𝚍𝚞 𝚖𝚊𝚝𝚌𝚑 🤝 @Asso_MJ_Enfance pic.twitter.com/dqS2zqxCDt — Stade Brestois 29 (@SB29) August 18, 2021

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: يوليان فاوسورير، ليليان براسير، بريندان تشاردونيه، رونايل بيير جابرييل، وفي خط الوسط سيأتي كلاً من: هوجو ماجنيتي، هيانج مبوك.

بينما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: إيرفان كاردونا، روماين فايفري، فرانك هونورات

ستيف موني.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق باريس سان جيرمان في ثالث ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط متساويًا مع المتصدر أنجيه بنفس النقاط، بينما جاء منافسه بريست في المركز الحادية عشر من الترتيب برصيد نقطتين خلال منافسات الموسم الجاري.

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