لجين عمران تكشف: تزوجت بعمر الـ16 بكامل إرادتي لهذا السبب!

كشف الإعلامية السعودية لجين عمران، تفاصيل لأول مرة حول زواجها في سن مبكر وإنجابها لطفلين قبل أن تطلب الطلاق.

أسرار زواج لجين عمران

وقالت لجين عمران خلال لقاءها في برنامج “ABTalks” مع الاعلامي الاماراتي أنس بوخش: (تزوجت وعمري 16 سنة بكامل إرادتي، سبحان الله نصيب، وخالي شار على أهلي ياخذوا رأيي وأنا وافقت لأنه أخو رفيقتي).

وتابعت: (كنت مبسوطة إني أروح المدرسة وبإيدي خاتم الخطوبة، الزواج عندي كان إني أمتلك بيتي ومطبخي الخاص، وأنا اللي قررت ووافقت).

وحول حقيقة زواجها ثلاث مرات كما هو متداول، علقت لجين قائلة: (يمكن تزوجت مرة أو مرتين أو ثلاثة أربع أو خمس، لا أريد التحدث عن تفاصيل حياتي الشخصية، وهي ضمن الخطوط الحمر).

هل تزوجت لجين 3 مرات؟

وحول سبب إخفائها عدد زيجاتها، قالت الإعلامية السعودية: (اليوم لما تيجي بلوجر أو ممثلة أو مطربة، أو الفنانات اللي قعدت معهم مؤخراً واللي انفصلوا حالياً أو سابقاً، قالوا لي إذا ارتبطتي في يوم من الأيام، لا تتكلمي في الموضوع).

وحين سألها أنس بوخش ما إذا كانت متزوجة حالياً أم لا، قالت لجين: (شايف خاتم بيدي؟ وحتى لو فيه ما راح أجاوبك).

ولم تستطع لجين تمالك نفسها أثناء حديثها عن علاقة والديها ببعضهما، خاصة في فترة مرض والدتها ودخولها إلى المستشفى.

بكاء لجين بسبب والديها

وكشفت لجين عن مدى تأثر والدها في تلك الفترة وحديثه الدائم عن ذكرياتهما معا، قائلة: (خلال الفترة اللي امي كانت في المستشفى ابوي ما سكت وهو بس يتكلم عن أمي ومدى روعة أمي وان ما في زوجة مثلها وما في امرأة مثلها وذكرياتهما).

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وتابعت: (طول الوقت يتكلم عن أمي لدرجة ان أمي قبل ما تدخل المستشفى كانت طابخة أكل وحاطته في الثلاجة وانا كنت أطبخ ويجينا اكل من برة من اصدقائنا ناسنا واحبابنا كل يوم، ما يبغى ياكل من الاكل الذي يوصل الذي هو مطبوخ اليوم وما عنده اكل ياكل الاكل اللي مطبوخ صارله يومين وثلاثة واربعة لأنه اكل أمي).

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وبكت لجين عمران حين قالت: (أنا لليوم ما شفت واحد يحب زوجته مثل ما أبوي يحب أمي، فلما يقولوا كل الرجال خونة أزعل لأن أبوي عمره ما خان، حتى ما فكر يخون نفسيا).

(فخورة بطلاقي)

وسبق أن علقت لجين عمران على طلاقها في حديث سابق، وقالت إنها فخورة بكونها مطلقة، لأن الطلاق ليس عيباً حسب تعبيرها.

وتابعت حينها: (الطلاق كان برغبة مني شخصية.. فالطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين.. فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي .. إيش المانع إني أطلب الطلاق).

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واستطردت الإعلامية السعودية: (أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي).

وأوضحت لجين أنها تزوجت بعمر الـ16 عام وأنجبت طفلتها الأولى وهي تبلغ من العمر 17 عامًا، ثم أنجبت ابنها وهي بعمر الـ19 عاماً.

(علاقتي قوية بالله)

وقبل أشهر، تحدثت لجين عن علاقتها بربها، ووصفتها بالقوية جداً حتى لو لم تكن محجبة، مضيفة في لقاء عبر برنامج (المغرد) على قناة الإمارات الرقمية: (الدليل أني دائمًا أحصل على ما أحلم به، والله يُهدي الإنسان الجيد دائمًا كل ما يرغب به).

وعن إثارتها الجدل بتغريدة انتقدت فيها فتاة منقبة ترقص، قالت لجين: (أنا لا أنتقد الرقص بحد ذاته.. كلنا نحب الرقص.. وهو شكل من أشكال التعبير عن الفرح).

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وتابعت: (أنا لا أعرف الفتاة التي كتبت التغريدة ضدها أبدًا.. إذن الموضوع غير شخصي).

ووصفت لجين تغريدتها الثانية التي هاجمت بها كل من انتقدها بسبب هجومها على المنقبة، بأنها (اندفاعية) وأنه كان من الأفضل لو أنها لم ترد من الأساس.

نوال السعدواي ولجين عمران

وتحدثت لجين حينها عن الكاتبة المصرية الراحلة، نوال السعداوي، وقالت: (ما في إنسان كامل.. أنا قابلت الدكتورة نوال وأنا عمري 19 سنة في وقت كان الطلاق جريمة.. والمطلقة عار).

وعن سبب زيارتها لنوال السعداوي بعد تجربة الطلاق، كشفت لجين أن جرأة الكاتبة المصرية هي السبب، وأن خالها هو من أخذها لزيارتها، من أجل الخروج من أزمة الطلاق.

وقالت: (لما جلست معها وتكلمت شفت بساطتها.. وهي كانت تقول لخالي دي حتبقى حاجة كبيرة، ومنحتني الثقة وقتها).

نوال السعداوي ألهمتني الثقة في النفس، وأختلف معها في أمور كثيرة

لجين عمران تحكي في #المغرد حكاياتها مع الطلاق واستعادة الثقة وسلطة الشهرة وما المشاكل التي واجهتها بسبب تغريداتها.. مع #عامر_بن_جساس الليلة الساعة 21:30 على #قناة_الإمارات@Amerbinjassass@AlMugarrid@Lojain_omran pic.twitter.com/e8Rg9vTwXe — قناة الإمارات (@emarattv) May 9, 2021

وتابعت لجين: (الطلاق ما زال حتى يومنا الحالي عار وهناك الكثير من الفتيات يرفضون الطلاق، بالرغم من أنهم يعيشون زواجًا سيئًا).

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